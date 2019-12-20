Названо самое эффективное средство для работы сердца

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Почему стоит есть мед с корицей ежедневно.Польза меда, как и польза корицы, – давно доказанный факт. А что будет, если каждый день употреблять медово-коричную смесь?Всем давно известно, что мед и корица – невероятно полезное сочетание продуктов для организма. Их уважают даже традиционная китайская медицина и аюрведа. Более того, мед содержит столько полезных веществ, что никогда не портится. А корица на протяжение тысячи лет используется в медицинских снадобьях и средствах по уходу за кожей, волосами и ногтями. Эти полезные продукты в наши дни доступны всем, и их польза подтверждена многими исследованиями. А сочетание меда и корицы в два раза полезнее и вкуснее.Чем же так полезно сочетание меда и корицы для организма – разбираем по пунктам.Мед и корица препятствуют старениюСвободные радикалы (оксиданты), которые окисляют ткани нашего организма и разрушают клетки организма, являются одной из главных причин старения кожи и тела в целом. К тому же они приводят ко многим болезням. Антиоксиданты, содержащиеся в меде и корице, нейтрализуют свободные радикалы, замедляя процессы старения. Мед содержит огромное количество фенолов, ферментов, флавоноидов и органических кислот. Это все мощные антиоксиданты. Исследования американских ученых показали, что особенно много антиоксидантов содержится в темных сортах меда — к примеру, в гречневом. В корице же много полифенолов — эти вещества тоже являются сильными антиоксидантами. В исследовании 26 специй по количеству антиоксидантов корица обошла все специи, оставив позади даже орегано и чеснок.Медово-коричная смесь против бактериальных инфекцийОба продукта обладают антибактериальными свойствами, так что такую смесь можно использовать не только при банальной простуде, но и для лечения других инфекционных заболеваний. Например, медово-коричная смесь хорошо помогает при ангине, инфекциях мочевого пузыря и почек.Мед также является природным антибиотиком. Древние целители использовали продукт для обеззараживания ран. Мед уничтожает бактерии благодаря природному белку дефенсину-1 и ферменту оксидазы глюкозы.Корица, в свою очередь, обладает антигрибковым и противовоспалительным действием. Особое вещество в ее составе, коричный альдегид, который придает специи узнаваемый аромат, помогает уничтожать вредные бактерии.Медово-коричная смесь улучшает работу сердцаКорица и мед, как по отдельности, так и вместе, помогают в профилактике сердечно-сосудистых болезней. Мед способствует усилению притока крови к сердцу, из-за чего происходит расширение артерий. Антиоксиданты, содержащиеся в меде, помогают предотвратить образование сгустков крови (тромбов), которые часто приводят к инсультам и инфарктам.Корица также полезна для сердца. Эта специя снижает уровень плохого холестерина, который образует на стенках сосудов атеросклеротические бляшки. Но это еще не все: корица увеличивает уровень хорошего холестерина. Чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, добавь пару столовых ложек молотой корицы к 500 мл меда и перемешай. Ешь каждое утро медово-коричную смесь по 1–2 ч. л.Медово-коричная смесь помогает похудетьМед с корицей вряд ли можно назвать отдельным средством для похудения, но если ты хочешь иметь стройную фигуру и для этого занимаешься спортом и правильно питаешься, то смесь поможет тебе быстрее избавиться от лишних килограммов. Также полезно заменить сахар и кондитерские изделия медом. Умеренное употребление природного подсластителя сократит количество потребляемых калорий. К тому же мед не приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови за счет того, что всасывается в кровь медленнее.Корица же помогает снизить уровень сахара в крови и способствует ускорению метаболизма. Если принимать мед вместе с корицей, то глюкоза превратится в энергию, а не в жир.Калорийность меда составляет всего 304 ккал на 100 г, значит, в 1 ч. л. меда содержится около 45–60 ккал. Питательная ценность меда (на 100 г): жиры – 0 г, белки – 0,3 г, углеводы – 82 г.Калорийность корицы на 100 г составляет всего 247 ккал, то есть всего 12,5 ккал в одной чайной ложке. Питательная ценность корицы (на 100 г): жиры – 1,2 г, белки – 4 г, углеводы – 81 г.Чтобы ускорить метаболизм и похудеть, выпивай стакан теплой воды со смесью из 1 ч. л. меда и 1/2 ч. л. корицы натощак (приблизительно за 30 минут до еды). Такой же напиток пей за полчаса перед отходом ко сну. Это поможет лучше высыпаться и улучшит твое здоровье.Выбирая мед в супермаркетах или на рынках, учитывай, что его могут разбавлять сахаром, мукой или крахмалом. Поэтому лучше покупать мед у проверенных продавцов, либо проводить тест на его чистоту. Для здоровья самым полезным считается нефильтрованный и непастеризованный сырой мед.А вот корицу лучше покупать не молотую, а в палочках — так легче отличить не такую уж полезную кассию от настоящей цейлонской корицы.