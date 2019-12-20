Психологи назвали вескую причину не баловать ребенка игрушками

Количество игрушек влияет на общее развитие ребенка.Современные родители готовы покупать своим детям новые игрушки достаточно часто. На первый взгляд в этом нет ничего страшного (если бюджет позволяет). Но у специалистов совсем другое мнение.Психологи говорят, что большое количество игрушек может навредить ребенку. И вот почему.Игрушки и развитие ребенкаИгрушки, в первую очередь, призваны развивать определенные навыки ребенка. Речь идет об изобретательности и любознательности. Когда же у малыша слишком много игрушек, ему не нужно фантазировать, придумывать свои миры и разрабатывать собственные игры – родители уже все сделали за него.Помимо этого, излишнее количество игрушек уменьшает интерес ребенка к подвижным играм, прогулкам и развлечениям с друзьями.Влияние игрушек на характерПсихологи говорят, что большое количество игрушек негативно влияет и на характер ребенка. Так, дети, которые с самого детства привыкают получать все и сразу, рискуют вырасти эгоистами. Также это формирует у них представление, что абсолютно все можно купить за деньги.Кроме того, дети, у которых много игрушек, совсем не ценят то, что у них есть. Ведь стоит кукле и машинке сломаться, как родители тут же купят новую.«Дети, у которых немного игрушек больше ценят общение с другими детьми. Они лучше умеют общаться, придумывать игры и с самого детства учат получать удовольствие не только от материальных благ. Это потом станет большой проблемой, когда ребенок станет взрослым», — уверен психолог Джим Миртин.