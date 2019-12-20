Названы доступные продукты для нормализации пищеварения

Вкусно и полезно.Чтобы улучшить свое пищеварение вовсе не обязательно тратить тысячи гривен на импортную здоровую пищу. Некоторые полезные продукты стоят буквально копейки.Диетологи выделяют такую группу продуктов, как суперфуды. Этим термином называют это продукты с высокой концентрацией полезных веществ. В них содержится большое количество витаминов и минералов, защищающих организм от болезней и способствующих долголетию.Давайте посмотрим на 7 доступных суперфудов, которые могут улучшить пищеварение.1. ТопинамбурТопинамбур богат естественным пребиотиком инулином и клетчаткой. В клубне топинамбура около 14–19% веса приходится на инулин. Топинамбур — низкокалорийный, однако довольно сытный продукт.2. РедисВ нем содержатся полисахариды арабионгалактаны, благодаря которым в желудочно-кишечном тракте возникает оптимальная среда для полезных бактерий. Редис — признанный многими поклонниками здорового питания продукт. Он способен насытить не только вас, но микрофлору кишечника.3. МорковьЕсли добавить морковь в салат, то кишечнику это принесет большую пользу. Как и в редисе, в этом корнеплоде содержатся арабиногалактаны, поэтому он является замечательным природным пребиотиком.4. ЧеснокОн способен повысить иммунитет. Кроме того, часнок — хороший пребиотик, который борется против плохих бактерий. Правда, при употреблении этого продукта придется постоянно чистить зубы.5. Лук-порейВ нем содержится большое количество клетчатки, флавоноидов, марганца и витамина А, который способствует быстрому восстановлению стенок кишечника.6. КуркумаЭта распространенная специя и популярная пищевая добавка заслуживает лестных отзывов. В куркуме содержится противовоспалительное вещество, которое положительно влияет на кишечник, поддерживает его микрофлору и улучшает работу мозга.7. СпаржаОна богата инулином, который положительно влияет на микрофлору. Кроме того, спаржа способствует желающим похудеть. В ней содержатся вещества, которые восстанавливают стенки кишечника, и магний, необходимый для производства ферментов.