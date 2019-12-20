Психолог рассказал, реально ли вылечить ребенка-наркомана дома

Статистика несовершеннолетних наркозависимых растет с каждым годом.Наркомания — это заболевание, которое наводит ужас на мужчин и женщин, воспитывающих подростков. Ничего хуже не придумать, чем узнать о том, что твой ребенок стал употреблять запрещенные препараты. Тем более, что наркотики на синтетической основе являются наиболее популярными среди молодежи и тех, кто даже еще не достиг совершеннолетия, и именно они вызывают прочную зависимость, от которой избавиться мега-сложно.Сам ребенок никогда не выберется из ямы, в которой очутился, однажды попробовав наркотик. Помочь ему в этому могут только близкие, то есть родители. И вот здесь совершается масса грубейших ошибок.Как понять, что ребенок стал употреблять наркотики?Наркозависимость сильно бьет по характеру и поведению человека, а тем более, если речь идет о совсем еще не сформировавшейся личности. Поэтому первые симптомы зависимости от наркотиков — это измененное поведение в плохую сторону, ухудшение успеваемости в учебных заведениях, отказ от занятий спортом и совместного с родителями времяпрепровождения, скрытность и вспыльчивость.Конечно, вешать тут же клеймо на своего ребенка не стоит. Для начала можно обойтись диалогом с ним, а если все признаки на лицо и вы уверенны в том, что он стал наркоманом — анализ крови или мочи в наркодиспансере может расставить все точки над «i».Можно ли вылечить ребенка-наркомана своими силами в домашних условиях?Психотерапевты убеждены, что это нереально, потому как наркозависимый найдет способ сбежать от родителей, чтобы принять новую дозу, а когда он вернется — его примут назад и станут пытаться убеждать, что наркотики — зло и так по кругу. Все будет повторяться вновь и вновь, пока родители не решатся обратиться к специалистам.Если ребенок-наркоман несовершеннолетний, то у его родителей есть право принудительно заставить его пройти реабилитацию, если же он уже достиг совершеннолетия, то его родителям не позавидуешь, потому как они не могут уже оказать ни физического ни морального давления на свое чадо.Наркологи рекомендуют больше уделять времени детям, любить их, проводить с ними время и это вовсе не означает, что их нужно тотально контролировать и подносить все «на блюдечке». По статистике, наркоманами становятся избалованные и недолюбленные дети, так что от родителей будет зависеть то, захочет ли их ребенок когда-нибудь попробовать наркотик или нет.