Какая еда поможет в борьбе с осенней хандрой

Скорые помощники в борьбе с осенней хандрой, какие они?Осенняя хандра, снижение работоспособности, сонливость – частое сезонное явление, с которым сталкиваются многие люди. Специалисты в области диетологии предлагают свой вариант коррекции данного состояния, основанный на включении в повседневный рацион определённых продуктов.В первую очередь диетолог Соня Наранг рекомендует исключить из рациона жареные блюда и жирные продукты. Привычные сладости лучше заменить на сладкие зерновые батончики, изготовленные с добавлением тростникового сахара, способствующего поддержанию нормального уровня железа в крови. Будет здорово, если в составе батончика будет кунжут, т.к. он является источником антиоксидантов.Также следует обратить внимание на наличие в рационе витаминов С и А, которые отвечают за нормальную работу иммунной системы, сохранение зрения и хорошего состояния кожи. Именно поэтому специалисты рекомендуют обогатить рацион цитрусовыми, морковью и гуавой.Семена льна и тыквы, а также грецкие орехи позволят получить с пищей Омега-3. Данное вещество необходимо для корректной работы жизненно важных органов и систем.Витамин Е, полезный для кожи, попавшей в условия холодового стресса, содержится в достаточном количестве в орехах кешью. А яичница с добавлением овощей представляет собой оптимальное сочетание белка и растительной клетчатки.