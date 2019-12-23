Какая еда поможет в борьбе с осенней хандрой
Осенняя хандра, снижение работоспособности, сонливость – частое сезонное явление, с которым сталкиваются многие люди. Специалисты в области диетологии предлагают свой вариант коррекции данного состояния, основанный на включении в повседневный рацион определённых продуктов.
В первую очередь диетолог Соня Наранг рекомендует исключить из рациона жареные блюда и жирные продукты. Привычные сладости лучше заменить на сладкие зерновые батончики, изготовленные с добавлением тростникового сахара, способствующего поддержанию нормального уровня железа в крови. Будет здорово, если в составе батончика будет кунжут, т.к. он является источником антиоксидантов.
Также следует обратить внимание на наличие в рационе витаминов С и А, которые отвечают за нормальную работу иммунной системы, сохранение зрения и хорошего состояния кожи. Именно поэтому специалисты рекомендуют обогатить рацион цитрусовыми, морковью и гуавой.
Семена льна и тыквы, а также грецкие орехи позволят получить с пищей Омега-3. Данное вещество необходимо для корректной работы жизненно важных органов и систем.
Витамин Е, полезный для кожи, попавшей в условия холодового стресса, содержится в достаточном количестве в орехах кешью. А яичница с добавлением овощей представляет собой оптимальное сочетание белка и растительной клетчатки.
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