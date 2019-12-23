Что может вызвать изжогу и как ее лечить

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Медики рекомендуют не игнорировать изжогу, а выяснить, что стало ее причиной, а также найти метод, который позволил бы устранить данный недуг.Медицинская статистика свидетельствует о том, что изжога может тревожить около 60% людей, при чем независимо от их пола и возраста. В большинстве случаев изжога — это следствие какого-то заболевания или нарушения, но иногда бывает и так, что она проявляется у абсолютно здоровых людей, которые просто переели.Почему возникает изжога?Употребление продуктов, раздражающих слизистую оболочку желудка.Регулярное переедание, особенно по вечерам.Прием некоторых лекарственных препаратов.Ожирение или беременность.Тревожное состояние, стресс, нервозность.Повышенная кислотность желудка и другие заболевания данного органа пищеварения, в том числе и гастрит.Как лечить изжогу?— сесть на диету, снизив потребление или вовсе исключив из рациона острую, жареную, копченую, сладкую пищу;— перестать пить кофе, потому как он расслабляет нижнюю мышцу желудка и способствует появлению изжоги;— пить травяные отвары из цветков ромашки, фенхеля или льняного семени;— исключить из рациона алкогольные напитки и не курить;— сократить порции еды в два-три раза, чтобы не перегружать желудок, но при этом кушать каждые 3-4 часа.В любом случае, оставлять без внимания частые приступы изжоги крайне нежелательно, ведь они могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта. Если изжога беспокоит вас каждый день — откладывать визит к гастроэнтерологу нельзя.