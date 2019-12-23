Как снять отеки лица за 15 минут

Эксперты дали неожиданную подсказку.Эксперты подсказали, как быстро избавиться от мешков под глазами и других признаков отечности лица.Многие представительницы прекрасного пола регулярно сталкиваются с такой проблемой, как отечность лица. Просыпаясь утром и глядя на себя в зеркало, женщина может огорчиться тем, что ее лицо отекло, появились мешки под глазами, верхние веки практически перекрыли глаза, нос опух и так далее.Причины появления отеков на лице:Чрезмерное употребление соленых продуктов. Нежелательно кушать сильно соленую пищу на ужин или непосредственно перед сном, потому как соль задерживает жидкость в организме и провоцирует появление отеков и не только лица, а и конечностей, и пальцев.Дефицит жидкости в организме. Если организму не хватает воды, он начинает ее накапливать, отсюда и отеки.Алкоголь. Абсолютно все спиртные напитки задерживают жидкость в организме, поэтому эксперты рекомендуют на ночь алкоголь не употреблять, а если и выпивать, то одновременно налегать на простую воду.Сон. Даже самого здорового человека, не употребляющего спиртные напитки, соль, сахар и пьющего достаточное количество воды, отеки на лице могут беспокоить время от времени. Все потом, что во время сна, то есть длительного пребывания в горизонтальном положении, нарушается отток жидкости от головы, потому что она находится на одном уровне с туловищем и конечностями. Поэтому утром могут появиться отеки.Что делать с отеками лица, чтобы побыстрее от них избавиться?Желательно не допускать их появления, но если уж так случилось и утром в зеркале вы увидели, что ваше лицо отекло, тогда воспользуйтесь этими советами:— сделайте зарядку, дабы разогнать кровь, а вместе с ней и жидкость;— помассажируйте лицо пальцами — в интернете есть масса видео о том, как правильно проводить эту процедуру;— выпейте 1-2 стакана воды;— несильно надавливайте указательными пальцами на область между висками и лбом в течение 30-60 сек.Эти методы позволят в считанные минуты избавиться от отечности лица и освежить его. Возможно, вам понадобится всего один из этих способов, который будет выручать вас постоянно.