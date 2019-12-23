Целебные травы и растения для крепкого иммунитета

Этими рецептами для укрепления иммунитета пользовались еще наши прапрабабушки.Осенью все взрослые люди озадачены тем, как укрепить иммунитет и не подхватить сезонный вирус. На сегодняшний день существует множество аптечных препаратов, который якобы укрепляют иммунную систему, но эксперты не прекращают твердить всем нам о том, что у человека, ведущего здоровый образ жизни, питающегося правильными продуктами и регулярно двигающимся, и без таблеток иммунитет будет крепким.В качестве вспомогательных средств для укрепления защитной функции организма против болезнетворных микробов и бактерий, а также вирусов и инфекций, народная медицина рекомендует обратить внимание и воспользоваться проверенными целебными травами и растениями.Эти травы и растения укрепят иммунную систему лучше любого лекарства:Эхинацея. Растение способно стимулировать производство новых клеток иммунной системы и делать их настолько сильными, что перед ними не устоит ни один болезнетворный микроорганизм.Алоэ. Свежий сок алоэ обладает большим спектром полезных свойств, но самое главное — это стимуляция выработки иммунных клеток, способных уничтожать свободных радикалов и болезнетворных бактерий, вирусов, грибков и так далее.Женьшень. Это растение положительно воздействует на кровеносную и сердечно-сосудистую системы, соответственно, благодаря этому можно улучшить и состояние иммунной системы, ведь ускоренное кровообращение, рос и деление клеток способствуют хорошему самочувствию человека.Ромашка лекарственная. Цветки этого растения обладают антисептическим противовоспалительным свойствами, поэтому с их помощью можно не только устранить вирусы внутри организма, но и не подпустить их к нему.Чистотел. Это растение обогащено витамином С и способно уничтожать бактерии, поэтому оно эффективно, как мера профилактики сезонных вирусных инфекций, да и как средство для лечения уже заболевшего человека оно тоже подойдет.Готовьте из предложенных трав отвары и настои, употребляйте ежедневно и поите ими своих родных, тогда последний месяц осени и всю зиму вы болеть не будете, а если и подхватите сезонный вирус, то заболевание будет протекать более плавно и симптомы станут ослабленными, соответственно — выздоровление наступит раньше положенного срока.