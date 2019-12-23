Этот продукт может заменить чистку зубов

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Стоматологи из Канады предложили простое решение проблемы, связанной с невозможностью почистить зубы после еды.По их словам, в таких обстоятельствах лучше всего помогает ополаскивание ротовой полости обычным молоком.После употребления пищи зубы нужно чистить – в противном случае, остатки еды, застрявшие в межзубном пространстве, активируют размножение бактерий. Но если при этом у человека нет возможности воспользоваться зубной щеткой или нитью, либо пожевать жвачку, наиболее подходящим очистителем полости рта окажется молоко. К такому выводу после серии проведенных экспериментов пришли ученые из Университета Торонто.Во время испытаний добровольцы ополаскивали рот после еды разными жидкостями — фруктовыми соками, водой и молоком. Ученые быстро установили, что сок для этой цели совершенно не годится – в нем много кислот, плохо действующих на зубную эмаль.Вода с задачей очищения справлялась лучше, но молоко оказалось настоящим чемпионом по качеству «уборки» во рту. Проверка слюна на наличие бактерий показала: если после еды прополоскать рот молоком, уровень микроорганизмов оказывается минимальным настолько, насколько это вообще возможно в такой ситуации.Отметим, что одно из недавних исследований подтвердило: патогенные бактерии, скапливающиеся на грязных зубах, могут вызывать болезни сердца.