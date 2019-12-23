Медики подсказали, как избежать инсульта

По словам врачей, инсульт перестал быть «болезнью пожилых» и все чаще поражает людей в возрасте 40 лет.Эксперты в области здравоохранения составили перечень рекомендаций, которые помогут защититься от опасного нарушения в кровообращении мозга.По словам терапевтов, в первую очередь нужно отказаться от употребления жирных и копченых продуктов – вместо этого употреблять больше растительной пищи. Научно доказано, например, что употребления яблок эффективно снижает вероятность расстройств мозгового кровообращения благодаря фенолиновой кислоте – антиоксидантного вещества, противостоящего негативному влиянию радикалов на кровеносные сосуды.«Каждая порция овощей и фруктов на 5% снижает развитие ишемии. Растительные продукты, богатые калием, на 20% уменьшают вероятность инсульта», — рассказали специалисты.Также, по их мнению, нужно время от времени измерять уровень кровяного давления в домашних условиях. Если тонометр стал чаще показывать 140/90 – это серьезный повод для обращения к врачу. Кроме того, следует знать, насколько густая у человека кровь. Склонная к сгущению кровь, заболевания вен, повышенное количество тромбоцитов в крови могут быть сигналами о том, что нужно принимать лекарства-антикоагулянты.Ученые утверждают, что инсульт чаще поражает тех, кто склонен к депрессивным состояниям и мало спит по ночам. Помимо того, во избежание инсульта важно контролировать свой вес, так как высокое артериальное давление, которое способно провоцировать инсульты, напрямую связано с массой тела. Другими серьезными факторами роста кровяного давления являются курение и регулярный прием алкоголя.