Названы продукты, которые могут стать причиной бесплодия

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Употребление фруктов и овощей, содержащих большое количество пестицидов, влияет на снижение фертильности.Другими словами, подобного рода продукты, традиционно считающиеся полезными для здоровья, могут стать причиной развития бесплодия.Науке уже давно известно о существовании связи между пестицидами и сниженной фертильностью, однако новое исследование ученых из Гарвардского университета сосредоточилось исключительно на женщинах, которые уже проходили через лечение бесплодия. И результаты этого исследования удивили даже самих его авторов.Ученые наблюдали за 325 женщинами, которые получали лечение бесплодия в одной из больниц Бостона. Их интересовала связь между успешной беременностью и родами, а также питанием женщины. Особенно тщательно исследователи оценивали количество фруктов и овощей, содержащих высокий уровень пестицидов.Наблюдения показали, что максимум пестицидов наблюдался в шпинате, клубнике и персиках, а минимум — в авокадо и луке. Результаты исследования были весьма впечатляющими. Употреблявшие свыше 2,3 порций фруктов и овощей с высоким уровнем пестицидов в день женщины на 18% чаще сталкивались с проблемами при зачатии и на 23% реже успешно рожали детей.При этом никакой корреляции между употреблением овощей и фруктов с низким содержанием пестицидов, а также беременностью и родами обнаружено не было. Нельзя назвать результаты этого исследования исчерпывающим доказательством существования связи между овощами и бесплодием, ведь участвовавшие в нём женщины проживали в одном городе, и все они обращались к услугам одной больницы. Кроме того, исследование опиралось не на объективную оценку, а на рассказы самих женщин, которые вспоминали, какое количество фруктов и овощей употребляли.Однако это еще одно предположение о существовании связи между бесплодием и пестицидами в пище, причём в самой здоровой ее разновидности вроде клубники или шпината, которые присутствуют на столах у поклонников правильного питания почти всегда.