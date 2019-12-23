Назван способ похудеть в области живота

Стоит включить в свой рацион продукты с ненасыщенными жирными кислотами.

Американский эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала, как окончательно избавиться от жира на животе.

По ее словам, секрет похудения состоит в правильно подобранной диете. Врач назвала адекватный режим питания способом улучшить обмен веществ в организме.

Людям с медленным метаболизмом специалист советует включить в свою диету большее количество продуктов, содержащих ненасыщенные жирные кислоты, например, авокадо и грецкие орехи, которые медленно перевариваются, поскольку требуют для этого много энергии.

Также эндокринолог призывает обратить внимание на содержание в пище белков, дефицит которых может спровоцировать снижение доли мышечной массы в организме при сохранении жировой.
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