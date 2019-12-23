Врачи назвали пять способов избежать похмелья

Что стоит предпринять, чтобы наутро не мучится от головной боли.Конечно, самый простой способ не испытывать похмелья – это просто не употреблять алкоголь. Но ведь порой бывают случаи, когда не выпить сто грамм горячительных напитков просто нельзя. Что стоит предпринять, чтобы наутро не мучится от головной боли и «отвратительного» чувства во всем организме, читайте далее.Алкоголь поступает в наш организм через желудок, а значит, и борьбу с похмельем необходимо начинать с этого органа. Многие народные методы, а также официальная медицина, рекомендует съедать перед походом на «пирушку» жирную пищу.Также к первому способу избежать похмелье относиться использование молока. Можно перед походом на вечеринку выпить несколько стаканов молока и съест пару ложек натурального меда. То же самое можно сделать и после «гулянки», перед тем как лечь спать.Молоко и мед поможет избавиться от продуктов распада алкоголя.Существует еще один народный метод – перед походом на мероприятие выпить сто граммов водки или коньяку. За пару часов такая порция алкоголя выветрится, но вот организм получит определенную прививку. Но такой способ сугубо индивидуален, не каждому может помочь.Щитовидная железа, а точнее вырабатываемые ею ферменты, помогают быстрее вывести продукты распада алкоголя из организма. Чтобы стимулировать работу этого органа можно выпить йодсодержащие препараты. Но такие средства должны назначаться врачом. Поэтому можно воспользоваться йодсодержащими продуктами, только принимать их нужно за сутки или двое до мероприятия.Есть еще ряд медицинских препаратов, которые могут помочь в борьбе с похмельем. Например, выпитый за сутки аспирин поможет улучшить работу печени. За 12 часов до застолья можно выпить желчегонные средства, которые также помогут справиться с большой дозой алкоголя.Некоторые слышали о таком методе, как корвалол от похмелья. Его эффективность весьма сомнительна. Сам корвалол оказывает угнетающее воздействие на центральную нервную систему, такой эффект может только усугубить похмелье. Кроме этого прием лекарства совокупно с остаточными действиями алкоголя, может нарушить работу кровеносной системы.Проверенным средством считается прием до или после употребления алкоголя активированного угля. Его нужно пить по одной таблетке на каждые 10 килограммов веса. Уголь помогает абсорбировать вредные вещества и быстрее вывести их из организма.