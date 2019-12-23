Как справиться с вечерним перееданием: пять эффективных способов

Диетологи раскрыли секреты, которые помогут вам не объедаться на ночь.Ночное переедание для многих людей — это уже, как привычка, от которой практически невозможно избавиться. Так всем кажется, но на самом деле, по мнению канадских диетологов, понадобится всего 10 дней для того, чтобы отучиться наедаться перед сном или ночью, когда все спят.Пять эффективных способов, которые помогут перестать есть по ночам:1. Поужинайте раньше времени и наградите себя десертом. Ранняя вечерняя трапеза не просто не вредна, а и необходима для полноценного пищеварения. А десертик в данном случае выступит в роли «награды» за то, что позже вы снова не подберетесь к холодильнику, чтобы полакомиться. Поужинать нужно за 3-4 часа до сна, чтобы пища успела усвоиться.2. Почистите зубы или съешьте мятный леденец. И в том и в другом случае желание поесть тут же исчезает. После чистки зубов кушать как-то неправильно, ведь вы уже подготовили ротовую полость ко сну, избавив ее от бактерий и зубного налета. Мятная конфета содержит минимум калорий, но в то же время является сладким продуктом, поэтому в мозг поступит сигнал о насыщении.3. Примите горячую ванну с эфирными маслами, желательно со сладким ароматом. Чаще всего люди переедают по вечерам из-за стрессов на работе или конфликтов в семье, в общем — накопившихся за день проблем. Лучший способ борьбы со стрессом — горячая вкусно-пахнущая ванна. Тем более, учеными доказано, что сладкие запахи утоляют аппетит и голод.4. Займитесь уборкой. Вечером, возвращаясь с работы, все бегут на кухню готовить ужин, кушать, а потом отправляются на диван. Таким образом к выходным накапливается масса дел по дому. Диетологи же рекомендуют поужинать после работы и принять за уборку своего жилища. Во-первых, физическая активность сжигает калории, во-вторых, после уборки вам вряд ли захочется есть, ведь вы уже потратили калории и должны понимать, что если не наброситесь во второй раз за вечер на еду, то утром на весах увидите минус несколько сотен граммов.5. Учитесь отговаривать себя от ночных «зажоров» или же пейте кефир. Попытайтесь сами себе объяснить, что несколько «ужинов» вредят вашему здоровью и фигуре. Если не получается — выпивайте стакан кефира без сахара, конечно же, каждый раз, как только пришли к холодильнику после состоявшегося ужина.Попробуйте эту методику борьбы с вечерним перееданием и продержитесь хотя бы десять дней, потом вы и сами не заметите, как распрощались с пагубной привычкой, ухудшающей ваше здоровье и внешний вид.