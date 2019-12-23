Онкологи развенчали главные мифы о раке щитовидки

Медики рассказали всю правду об онкологии щитовидной железы.Онкологические заболевания становятся все более распространенными, поэтому нередко информация о них является недостоверной. Онкологи предупреждают всех о том, что следует внимательно относиться к своему здоровью и при появлении характерных признаков рака немедленно обращаться к ним за помощью, а не искать ответы на волнующие вопросы самостоятельно, так как ранняя диагностика повышает шансы больного на скорейшее выздоровление.В эти мифы о раке щитовидной железы многие верят:Миф 1 — по анализу крови можно диагностировать рак щитовидной железы. В данном анализе врач может увидеть только косвенные доказательства того, что щитовидку поразили раковые клетки. Поставить точный диагноз доктор сможет после гистологического исследования.Миф 2 — лечение рака щитовидки радиоактивным йодом пагубно для волос. Всем известно, что химиотерапия и волновая терапия способствуют резкому выпадению волос, но вот в отношение радиоактивного йода волосы не выпадают.Миф 3 — узлы в щитовидке не нужно удалять. На самом деле, лечение таблетками чаще всего отнимает у больного драгоценное время, а узел продолжает увеличиваться в диаметре и трансформируется в злокачественную опухоль. Если врач предложил операцию — соглашайтесь.Миф 4 — после лечения рака щитовидной железы злокачественная опухоль появляется и в груди. Это заблуждение, основанное на домыслах людей. Радиоактивный йод, который применяют для лечения рака щитовидки, не несет угрозу молочным железам и уж тем более не может стать причиной развития раковой опухоли в них.Миф 5 — пищевая аллергия — это причина, из-за которой рак железы нельзя лечить радиоактивным йодом. В действительности, аллергия на продукты питания не имеет отношения к способу лечения злокачественного новообразования в щитовидной железе. Единственное, что рекомендуют онкологи — за месяц до начала курса лечения убрать из рациона продукты, в составе которых есть йод, фтор и бром, в том числе и фторированную зубную пасту.Не верьте слухам и домыслам других людей, обращайтесь к профессиональным медикам, ведь только они могут рассказать вам правду о той или иной разновидности онкологии.