Педиатры подсказали, что делать при высокой температуре у ребенка

О правилах первой помощи должны знать все родители.Зимой чаще остальных болеют дети. Они, как губки, впитывают в себя вирусы, тренируя свой иммунитет.Педиатры настоятельно рекомендуют при появлении характерных признаков ОРВИ или гриппа у ребенка обращаться к участковому врачу, потому как неправильное или несвоевременное лечение может привести к серьезным негативным последствиям, например, бронхиту, пневмонии или менингиту.Что делать, если у ребенка высокая температура тела?Не паниковать! Один из самых главных советов от медиков для родителей, чьи дети температурят, это взять себя в руки не поддаваться паническим атакам. Если вы впервые столкнулись с тем, что у ребенка повысилась температура выше 38,5 градусов, то лучше вызвать врача и ничего не предпринимать, что может «смазать» историю болезни. В телефонном порядке вы можете поинтересоваться, какой препарат необходимо дать малышу, если у него высокая температура, но ни в коем случае не пичкать его сиропами и таблетками, какие оказались под рукой.Обеспечить ребенку обильное питье. Желательно, чтобы любая жидкость, которой вы будете поить больного ребенка была чуть теплее комнатной температуры, то есть — не горячей и не холодной. Пить можно: воду, слабенький чай с лимоном, малиновый чай, отвар шиповника и ромашки ( на это растение может быть аллергия, так что аллергикам следует с осторожностью вводить в рацион ромашковый чай) и так далее. В эти напитки вместо сахара нужно добавлять мед, так как он является природным антисептиком и не задерживает воду в организме, как искусственный рафинад.Поддерживать благоприятный климат в комнате, где находится ребенок. Если есть возможность — прикручивать батареи, чтобы не было жарко. Проветривать комнату нужно каждые два часа. Желательно, воспользоваться увлажнителем воздуха, но уровень влажности не должен превышать 70%. Дважды в день проводить влажную уборку в комнате больного малыша.Не наряжать, как на север, и не раздевать, как на юг, ребенка, у которого вирусное заболевание, сопровождающееся температурой. Лучше всего подойдет мягкая в меру теплая пижама, в которой больному будет тепло и комфортно.Давать жаропонижающее лекарство только по рекомендации педиатра. Чтобы не навредить своему же ребенку, родители должны следовать советам доктора, тогда их чадо быстрее выздоровеет и не столкнется с осложнениями.Народные методы лечения простудившихся или подхвативших вирус гриппа детей, возможно, хороши, но только в качестве дополнительных средств, а не основных.