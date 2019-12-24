Психологи назвали пять составляющих женского счастья

Эксперты точно знают, чего не хватает женщинам для ощущения исключительного счастья.Когда девушка достигает осознанного возраста, она постоянно находится в поисках своего личного счастье. Для каждой — оно разное. Но психологам удалось объединить все возможные потребности женщин, которые они же привыкли называть основными составляющими счастья, и сформулировать некий перечень, позволяющий понять, что же женщинам все-таки нужно.Три «кита» женского счастьяМуж. Женщин, которые мечтали бы быть одинокими в течение всей своей жизни — единицы, остальные грезят о пышной свадьбе и красивом, богатом, успешном, умном, нежном, талантливом, необыкновенном, верном избраннике, который станет их преданным супругом на всю жизнь. Вот если сложилось так, как мечталось до замужества, то и сам брак и оба супруга будут определенно счастливы.Дети. Конечно же, для женщины-матери главное — чтобы дети не болели, хорошо учились, были послушными, радовали их своей любовью и трепетным отношением к родителям, бабушкам и дедушкам.Работа. Всем хочется работать в большой компании и занимать престижную должность, соответственно, зарабатывать хорошие деньги и жить в достатке. Если реальная ситуация не такая, то женщины будут счастливыми даже и в худших условиях, но при условии, что на работе не будет стрессов, конфликтов и прочих неурядиц.Важные дополнения к «трем китам» женского счастьяСаморазвитие. Образованная женщина, у которой три первых пункта из этого доведены до идеала, будет самой счастливой и мешать ей не стоит. Чтение книг, посещение мастер-классов, музеев, выставок и прочих мероприятий, на которых она пополнит свой собственный «багаж» знаний, пойдут на пользу не только ей, а и окружающим.Хобби. Женщинам психологи рекомендуют заниматься творчеством, потому как это приносит им удовольствие и, естественно, приумножает положительные эмоции, за счет чего представительницы прекрасного пола будут чувствовать себя счастливыми.Психологи рекомендуют не зацикливаться на каких-то проблемах и не бояться того, что будет впереди, а жить «здесь и сейчас», только так женщина сможет быть абсолютно счастливой.