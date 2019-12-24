Диетологи объяснили, как спастись от обжорства

Действенные рекомендации.Предпочитающие принимать пищу более часто и небольшими порциями люди меньше тянутся к калорийным закускам по сравнению с теми, кто выбрал традиционное трехразовое питание. Таковы результаты исследования, в ходе которого ученые использовали сканирование мозга.Тактика питания, которая подразумевает 5-6 приемов пищи небольшими порциями вместо трех основных, оказывается более эффективной в деле борьбы с калорийными и вредными для здоровья закусками. Ученые из Университета Пенсильвании проанализировали сканы мозга добровольцев для того, чтобы лучше понять, почему человек так возбуждается, когда видит те или иные продукты на подносе в ресторане, и почему так разочарован из-за того, что они достаются кому-то другому.Новое исследование показывает, что простое получение пищи уже является достаточным для выключения нейронов голода в мозге, и это же выключение наблюдается в тот момент, когда мы принимаем пищу. Как только мозг понимает, что эти блюда у нас уже никто не отнимет, то ощущение радости от их обладания исчезает.Исследование продемонстрировало, что более частый прием пищи в течение дня благотворно воздействует на мозг в том, чтобы он перестал реагировать на образы и запахи не слишком полезных продуктов питания, тем самым подавляя работу нейронов голода. В целом, это приводит к тому, что люди едят меньше и защищают себя от ожирения. Тем самым ученые доказали, что существуют отличия между биологическим эффектом простого вида и запаха пищи и ее реальным употреблением в деле снижения активности нейронов голода.Гипоталамус в мозге человека контролирует ощущение голода, именно здесь располагаются нейроны, выражающие агутиподобные белки (AgRP). Ранее та же самая команда ученых провела исследование на лабораторных мышах, которое показало, что данные нейроны высокоактивны в состоянии голода.Но их активность снижается или вовсе подавляется, когда животные просто чувствуют пищу по запаху, а также когда едят ее.