Названы неожиданные советы помощи во время инсульта

Рекомендации от китайского врача.Известно, что инсульты возникают из-за проблем с кровоснабжением мозга. Либо оно блокируется, либо разрывается кровеносный сосуд, заставляя умирать ткани мозга.Как правило, инсульт — это неотложная медицинская помощь, и лечение нужно искать как можно быстрее. Это серьезное заболевание, которое не редко заканчивается смертью. Именно поэтому человек, у которого случился инсульт, нуждается в срочной помощи.По словам китайского профессора, существует нетрадиционный метод спасения человека от инсульта простой иглой. Он отмечает, что лучше всего использовать иглу от шприца, но также подойдет и обычная игла.Возьмите иглу и подержите ее над огнем, зажигалкой или свечой, чтобы стерилизовать, а затем используйте ее для прокалывания пучек всех 10 пальцев. Прокол должен быть всего в нескольких миллиметрах от ногтя.Нужно сделать так, чтобы кровь текла из всех пальцев. Если она не начнет капать, каждый палец нужно придавить, чтобы заставить ее течь. По словам профессора, через 10 минут после проколов и «пускания крови», человек вернется к жизни.Если у человека перекошен рот, нужно массировать пальцами его уши, пока они не станут красными. Это нужно для максимального прилива крови к ушам. Затем, по мнению профессора, нужно уколоть мочки ушей и «пустить» несколько капель крови. Уже через несколько минут рот вернется в нормальное положение.Конечно, данный способ не является лечением и пациент по-прежнему нуждается в немедленной госпитализации. Тем не менее, считается, что данные процедуры помогут ему легче перенести инсульт и прийти в относительно нормальное состояние.