Проблемы со слухом могут сигнализировать о развитии деменции

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По мнению ученых из Тринити-колледжа в Дублине, потеря слуха может быть признаком развивающегося слабоумия.Тем не менее, нейродегенеративные изменения можно предотвратить, улучшая словесное общение и поддерживая здоровье мозга, говорят эксперты.Проведенное исследование показало небольшую связь между возрастной потерей слуха и повышенным риском снижения когнитивных функций. К ним относятся, прежде всего, исполнительная функция и эпизодическая память. Потеря слуха также была связана с более низкой скоростью обработки информации, отмечают специалисты.По оценкам, две трети пациентов в возрасте старше 65 лет страдают от потери слуха, и предыдущие исследования показали, что возрастная потеря слуха предшествует началу деменции на 5-10 лет. Эксперты предполагают, что отсутствие умственной стимуляции, испытываемой людьми, которые плохо слышат, может играть определенную роль в снижении когнитивной функции. Чтобы прийти к таким выводам, ученые провели систематический обзор 36 работ с участием 20264 человек.По словам специалистов, потеря слуха приводит к уменьшению объема серого и белого вещества мозга. Одна из гипотез, объясняющая связь между ухудшением слуха и деменцией, заключается в том, что потеря слуха может снижать познавательные способности через нарушение восприятия речи.