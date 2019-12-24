Найдена прямая зависимость между болезнью десен и раком груди

Болезнь десен может привести к раку грудиНовое исследование ученых из Университета Санта-Мария в Бразилии показало, что заболевание десен может повысить риск развития рака молочной железы в 3 раза.Это, как полагают медики, связано с бактериями, которые вызывают воспаление во рту. Данные бактерии проникают в кровоток через десны и попадают в ткани груди, что может привести к возникновению рака. Полученные данные подтверждают теорию о том, что заболевание десен может значительно влиять на здоровье всего нашего организма.Чтобы прийти к таким выводам, специалисты проанализировали 200 женщин, 67 из которых имели рак молочной железы. Все участники были оценены на наличие воспаления десен. Было установлено, что женщины с серьезным заболеванием десен в 3 раза чаще страдают раком молочной железы. При этом не было выявлено никакой связи между потерей зубов и развитием болезни.Ученые отмечают, что для подтверждения полученных результатов им потребуется провести дополнительные исследования.