Безотказные способы быстро решить проблемы с кровообращением

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Проблема, знакомая многим.Плохая циркуляция крови в руках и ногах является нарушением, приводящим к ухудшению притока крови организме. Это происходит потому, что формирующиеся бляшки блокируют кровеносные сосуды.Это нарушение может произойти в результате различных причин, наиболее распространенные из которых: диабет, высокое кровяное давление, курение, повышенный уровень холестерина, преимущественно сидячий образ жизни, злоупотребление алкоголем, наркотиками и кофеином, неподходящие положения для рук или ног.Как самому себе помочьОдевайтесь тепло. Плотно закрывайте одеждой шею, запястья и лодыжки.Носите обувь на толстой подошве.Не употребляйте тяжелую жирную пищу. Лучше употреблять продукты с низким содержанием жира, поскольку именно из избыточного жира образуются бляшки, закупоривающие кровеносные сосуды. В связи с этим в таких случаях лучше сбросить лишний вес.Три раза в неделю ешьте жирную рыбу, чтобы стимулировать синтез простагландинов (гормоноподобных веществ, которые обеспечивают беспрепятственный ток крови по венам и артериям).Страдающим этим заболеванием также очень важно соблюдать диету, богатую клетчаткой.Продукты, содержащие витамины С и Е, – являются ключевыми для тех, кто хочет улучшить кровообращение.Пейте много воды и натуральных соков, особенно полезен арбузный, которые помогут активировать кровоток в организме.Ношение тесной одежды может ухудшить кровообращение во всем теле. Именно поэтому необходимо носить свободную одежду и стараться, чтобы ваши руки и ноги были свободны от аксессуаров, препятствующих нормальному току крови.Кроме того, следует сохранять тепло рук и ног, потому что холод вызывает судороги и болевые ощущения в них.Рекомендуется поддерживать правильное положение тела и позвоночника, что гарантирует беспрерывный кровоток.Держать верхние и нижние конечности в свободном и удобном положении во время сна – лучший способ, чтобы избежать их онемения.ПрофилактикаДобавляйте в еду и питье согревающие пряности и приправы, такие как имбирь, горчица и стручковый перец.Ешьте по 3 зубчика свежего чеснока в день.Парьте ноги. Добавьте в тазик с горячей водой 1 ст.л. травы тимьяна, душицы или розмарина, 2 ст.л. толченного имбиря или молотого черного перца, 1 ст. л. горчичного порошка.Перед выходом на улицу в холода наложите на кисти или ступни горячий компресс на 3 минуты, затем холодный на 1 минуту. Повторите процедуу несколько раз, закончив холодным компрессом.Физические нагрузки чрезвычайно полезны для нашего здоровья. Если вы страдаете от ухудшения кровообращения, не пренебрегайте ими. Упражнения, поддерживающие нашу активность, такие, как ходьба или подъём по лестнице, очень важны для поддержания общего тепла тела, их необходимо выполнять для профилактики судорог или онемения конечностей.