Ученые назвали первый признак старческого слабоумия

Результаты исследования японских ученых.Исследование ранних этапов болезни Альцгеймера (самый распространенный вид старческой деменции или слабоумия), проведенное в Японии, показало, что заподозрить начало этого недуга можно по ухудшившейся способности запоминать человеческие лица. Заключение об этом сделали исследователи из Университета Кумамото.В эксперименте ученых участвовали две группы добровольцев: в одной находились 18 человек с умеренными когнитивными нарушениями, говорящими о начале деменции, в другой — люди без когнитивных проблем. Сравнение МРТ-снимков мозга помогло обнаружить, что у людей из первой группы наблюдаются структурные изменения в областях мозга, ответственных за память и визуальное распознавание лиц.Данная особенность четко коррелировала с данными тестирования испытуемых. Людям показывали определенный объект, и просили их из множества других изображений найти похожие на него. Например, такое задание относилось к подбору похожих лиц и зданий.Наблюдая за тем, как участники рассматривают данные им картинки, авторы убедились: люди с умеренными когнитивными нарушениями запоминают лица гораздо хуже тех, кто не имеет данных проблем. Выяснилось, что если здоровые люди с целью запоминания обращают внимание в первую очередь на глаза другого человека, то пациенты с начальной деменцией смотрят почему-то на рот.Вероятно, так сказываются изменения в их мозге, предположили специалисты.