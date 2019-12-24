Врачи предупредили об опасности консервированных овощей

В холодное время года особенно популярны консервированные овощи.Многие любят их есть, надеясь, что эти продукты возместят нехватку витаминов. Однако, не все так просто. Консервированные овощи содержат избыток соли, но при этом теряют витамины.Овощи, просоленные, проваренные уже не содержат витамины или нужное количество клетчатки. А вот соли в них довольно много. Поэтому, если в вашем рационе 80% овощей — это консервация, то вы не на здоровом питании.По словам диетолога, замороженные овощи — неплохая альтернатива консервированным, хотя в момент приготовления количество клетчатки и витаминов в них снижается.Cезонные овощи — салаты из сырой свеклы, дайкона, тыквы, моркови, капусты, заправленные растительным маслом (оливковое, льнянное, тыквенное) по своей ценности гораздо лучше консервированных.