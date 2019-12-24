Названы опасные свойства холодца

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Наваривать холодец на неделю не стоит.Медики напомнили, что давным давно один из известнейших микробиологов Луи Пастер сумел вывести в желатиновом бульоне колонии бактерий.Что говорит о том, что это наиблагоприятнейшая среда для бактерий, в которой они размножаются «со скоростью света». Поэтому холодцом или заливной рыбой отравиться проще всего.Врач-диетолог предупреждает, что наваривать холодец на неделю не стоит. Лучше сварить на день-два, но быть уверенным, что вы не отравитесь. И то при условии, что вы правильно его приготовили.Так как зачастую сваренное мясо хозяйка перебирает руками, а потом заливает бульоном, то руки, какие бы чистыми они не были, все равно являются источником бактерий. При попадании их в холодец, они тут же начинают размножаться. И как итого, употреблять такой холодец можно не более одних суток.Чтобы избежать попадания бактерий, после того, как вы переберете мясо, проварите его еще минут 10 в том же бульоне, в котором оно варилось. И уже после это разливайте блюдо по формам.Также диетолог порекомендовала не заправлять салаты сразу же после их приготовления. Да, они так лучше пропитываются, но и портятся тоже быстрее. Также она не рекомендует ставить на большое количество салатов. Лучше достать 1-2 блюда, а когда гости их съедят, то досіпать из холодильника свежие.Также следует помнить, что нарезать мясо, рыбу и овощи необходимо на разных разделочных досках. Это меры предосторожности необходимы для того, чтобы из сырых продуктов не попали бактерии и палочки в те, которые не будут проходит термообработку.