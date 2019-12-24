Какие продукты могут помешать крепкому сну

Эксперты перечислили основных «друзей» бессонницы. Исключите их из своего ужина!Все мы знаем, что кофе на ночь пить нельзя. Многие люди не то что на ночь, даже во второй половине дня отказываются от этого напитка ради хорошего сна.Однако кофе – не единственный продукт, из-за которого не получается заснуть. Эксперты перечислили основных «друзей» бессонницы. Исключите их из своего ужина!Бессонницу провоцирует брокколиБрокколи, исключительно полезная брокколи, королева здорового питания, оказывается, может стать виновницей возникновения бессонницы, а вместе с ней – головной боли, раздражительности и прочих спутников плохого сна. И не только брокколи. Белокочанная капуста на ужин – тоже плохой выбор. А все из-за того, что содержащаяся в этих овощах клетчатка очень долго переваривается – грубая она, жесткая. Поэтому капусту из ужина нужно вычеркнуть.Помидоры на ночь – дурной тонПомидоры, а также все продукты на их основе (кетчуп, например) могут привести к изжоге, как только вы уложите накачанное томатами тело в горизонтальное положение. Кислоты! В бессоннице виноваты кислоты! Они провоцируют возникновение изжоги, а заодно – и бессонницу.Черный шоколад – уже не кофеНо людям, склонным к бессоннице, от черного шоколада на ночь лучше отказаться. В нем много кофеина. А кофеин – прямой путь к бессоннице. Кроме того, в шоколаде довольно много тирозина — стимулирующей аминокислоты. Не ешьте на ночь черный шоколад, не надо!Сыры – еда гурмановДа, хороший сыр – еда гурманов. А также тех, у кого не получается заснуть. Не ешьте на ночь зрелые сыры! В них много тирамина — аминокислоты, стимулирующей внимание. Ешьте зрелые сыры в течение рабочего дня, давайте бутерброды с сыром ребенку в школу. Но из вечернего меню зрелые сыры нужно исключить.Любите остренькое?Тогда решите заранее, чем вы будете заниматься после ого, как окончательно убедитесь в том, что заснуть не получается. Все остренькое обладает ярко выраженным согревающим изнутри эффектом. А повышение температуры тела даже на десятую долю градуса тут же отражается на сне. Кроме того, перчик и прочие острые специи могут вызвать изжогу.