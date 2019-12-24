Руки могут рассказать о склонности к психическим заболеваниям
Известно: если указательный палец короче безымянного, то еще в матке человек сталкивался с повышенным уровнем тестостерона.
Обычно при таком раскладе и мужчины, и женщины лучше справляются с тяжелыми интеллектуальными задачами. Еще у них хорошие физические показатели, но зато повышен риск синдрома гиперактивности и синдрома Туретта.
Обычный копировальный аппарат дал возможность ученым оценить длину указательного и безымянного пальцев у 42 человек, пишет Science Daily. Целью эксперимента было определить разницу в работе мозга мужчин и женщин, а также важность длины пальцев и уровня тестостерона.
Итак, однозначно повышенный уровень тестостерона позитивно сказывался на спортивных показателях. А еще он позволял лучше ориентироваться в пространстве. Напротив, сниженный уровень тестостерона помогал хорошо справляться с заданиями на вербальную память. Также при низком уровне гормона повышался риск тревожности и депрессии, характерных для женщин.
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