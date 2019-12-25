Характерные отличия аллергии от ОРВИ

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Спутать симптомы аллергии с признаками острого респираторного вирусного заболевания очень просто.Оказывается, человек, думающий, что подхватил вирус, может серьезно ошибаться. И только врач способен распознать верные симптомы ОРВИ, а также отличить их от проявления аллергической реакции на бытовую пыль. Чтобы определить, какое именно заболевание вас настигло, самостоятельно до консультации у терапевта, нужно уметь различать признаки:1. Температура. При аллергии на что-либо обычно у человека не наблюдается повышение температуры тела и она остается на отметке 36,6 градусов по Цельсию.2. Боль в теле и мышцах более характерна для простудных и вирусных заболеваний, именно так проявляют себя инфекции, вызывая ощущение дискомфорта и ломки костей, попав в организм человека.3. Насморк. Ринит является общим симптомом аллергии на пыль и ОРВИ, поэтому здесь важно обратить внимание на то, какое количество времени он длится. При респираторных заболеваниях насморк проходит уже через 5-7 дней, если промывать нос и закапывать его специальными растворами. А вот если у человека аллергия, то ринит будет сопровождать его до тех пор, пока не будет устранен сам аллерген, вызывающий подобную реакцию. При этом капли для носа не помогают.4. Физическое состояние при ОРВИ круглые сутки может доставлять больному дискомфорт, в случае, если у него аллергия, то он будет плохо себя чувствовать только в ночное время суток и по утрам.5. Ларингит и гнойное воспаление в горле. Данный симптом чаще всего встречается при ОРВИ. Но если происходит просто отек горла и человек ощущает затруднение дыхания, а не боль во время глотания, то здесь причина в аллергене, витающем в воздухе.Лечить ОРВИ, как и аллергию, следует под контролем врача. Тем более, что препараты, которые помогают вылечить то или иное заболевание, имеют различную направленность. Например, средство для устранения насморка при ОРВИ не сможет справиться с аллергическим ринитом и наоборот.Следуя из всего вышенаписанного, напрашивается вывод — не стоит заниматься самолечением дома и как только у вас появились симптомы аллергии на пыль или плесень, либо же признаки вирусного заболевания, нужно сразу отправиться на прием к врачу. Только в случае с аллергией надевать респираторную маску на лицо необязательно, хотя и желательно, ведь так вы оградите свой организм от попадания в него новых аллергенных веществ из воздуха.