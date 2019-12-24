Врачи развенчали мифы о раке толстой кишки
Опасность рака толстой кишки во многом зависит от того, на какой стадии его развития он был обнаружен. Собственно, поэтому рак толстой кишки и называют самым страшным, ведь симптомы никак не проявляются на ранних стадиях и человек может просто не догадываться о том, что серьезно болен.
Врачи говорят, что самым распространенным признаком рака толстой кишки является боль в животе, ощущение тяжести, запоры или диарея, чередующиеся между собой, а также сгустки крови в кале. Люди попросту могут не обращать внимание на эти симптомы и считать, что с их организмом все в порядке, а в это время опухоль в толстой кишке продолжит свое развитие и будет переходить от стадии к стадии. По статистике медиков, большая часть пациентов с раком толстой кишки обратилась за помощью в больницу уже на 4 стадии заболевания, когда полное излечение практически невозможно.
Самые распространенные мифы о раке толстой кишки:
1. Заболевание настигает только пожилых людей. В действительности это не совсем так. Точнее, кардинально отличаются данные медицинской статистики с всеобщего надуманного мнения. Рак толстой кишки может развиться и у молодых, и у людей среднего возраста, и у пенсионеров. Все зависит от того, какой образ жизни ведет человек, как питается и какая у него наследственность.
2. Рак толстой кишки имеет характерные симптомы. Этот миф никак не подкован фактами. Люди уверенны в том, что если у них нет жалоб на самочувствие, то ни о каких заболеваниях не может идти речи, а об онкологии так и подавно. Врачи утверждают, что это самое страшное заблуждение, не позволяющее больным вовремя обследоваться и полностью вылечиться от рака.
3. Лучше лечь под нож, нежели сделать колоноскопию. Большинство людей именно так и думают, более того, они верят в то, что данная процедура болезненна и бесполезна. Естественно, колоноскопия неприятна, но при этом она позволяет своевременно выявить какие-либо нарушения в работе кишечника и возможные новообразования, которые самостоятельно ни сам человек ни его врач не смогут нащупать.
Онкологи настоятельно рекомендуют всем людям хотя бы 1 раз в 3-5 лет проходить колоноскопию, дабы можно было выявить рак толстой кишки на начальной стадии. А если у человека наблюдаются проблемы с пищеварением, стулом и обменов веществ, а также в роду кто-то болел раком, то ему необходимо обследоваться, как минимум, раз в год.
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