Врачи развенчали мифы о раке толстой кишки

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Рак толстой кишки называют одним из самых страшных видов онкологии.Опасность рака толстой кишки во многом зависит от того, на какой стадии его развития он был обнаружен. Собственно, поэтому рак толстой кишки и называют самым страшным, ведь симптомы никак не проявляются на ранних стадиях и человек может просто не догадываться о том, что серьезно болен.Врачи говорят, что самым распространенным признаком рака толстой кишки является боль в животе, ощущение тяжести, запоры или диарея, чередующиеся между собой, а также сгустки крови в кале. Люди попросту могут не обращать внимание на эти симптомы и считать, что с их организмом все в порядке, а в это время опухоль в толстой кишке продолжит свое развитие и будет переходить от стадии к стадии. По статистике медиков, большая часть пациентов с раком толстой кишки обратилась за помощью в больницу уже на 4 стадии заболевания, когда полное излечение практически невозможно.Самые распространенные мифы о раке толстой кишки:1. Заболевание настигает только пожилых людей. В действительности это не совсем так. Точнее, кардинально отличаются данные медицинской статистики с всеобщего надуманного мнения. Рак толстой кишки может развиться и у молодых, и у людей среднего возраста, и у пенсионеров. Все зависит от того, какой образ жизни ведет человек, как питается и какая у него наследственность.2. Рак толстой кишки имеет характерные симптомы. Этот миф никак не подкован фактами. Люди уверенны в том, что если у них нет жалоб на самочувствие, то ни о каких заболеваниях не может идти речи, а об онкологии так и подавно. Врачи утверждают, что это самое страшное заблуждение, не позволяющее больным вовремя обследоваться и полностью вылечиться от рака.3. Лучше лечь под нож, нежели сделать колоноскопию. Большинство людей именно так и думают, более того, они верят в то, что данная процедура болезненна и бесполезна. Естественно, колоноскопия неприятна, но при этом она позволяет своевременно выявить какие-либо нарушения в работе кишечника и возможные новообразования, которые самостоятельно ни сам человек ни его врач не смогут нащупать.Онкологи настоятельно рекомендуют всем людям хотя бы 1 раз в 3-5 лет проходить колоноскопию, дабы можно было выявить рак толстой кишки на начальной стадии. А если у человека наблюдаются проблемы с пищеварением, стулом и обменов веществ, а также в роду кто-то болел раком, то ему необходимо обследоваться, как минимум, раз в год.