Черноплодная рябина поможет при давлении и малокровии
Черноплодная рябина является лекарственным растением, поэтому зачастую используется в качестве дополняющего целебного средства в процессе лечения заболеваний сердца, кровеносной, сосудистой и иммунной систем. Людьми черноплодная рябина недооценивается, а потому многие теряют возможность позаботиться о своем здоровье, не выбрасывая на ветер денег и времени.
В каких случаях черноплодная рябина может помочь человеку улучшить состояние здоровья:
1. Пониженный иммунитет. Если вы часто болеете и подхватываете все вирусы, которые только можно, то повысить защитную функцию организма можно при помощи этой ягоды. В рябине содержится много витамина С. Необходимо просто употреблять ее каждый день, особенно в тот период, когда наступают холода и летние овощи, фрукты и ягоды исчезают с прилавков магазинов.
2. Малокровие. Плоды черноплодной рябины содержат железо и витамин Р, что способствует уплотнению сосудов и увеличению уровня гемоглобина в крови. При малокровии можно употреблять рябину в свежем виде, готовить из нее кисель, добавлять ягоды к фруктовым десертам, просто перетирать с сахаром или медом и т.д.
3. Гипертония. Людям, страдающим от повышенного артериального давления, врачи рекомендуют регулярно налегать на черноплодную рябину. Все дело в том, что эта ягода имеет в своем составе такие компоненты, как калий и магний, а они в свою очередь укрепляют сердечно-сосудистую систему и нормализуют артериальное давление.
4. Авитаминоз. Данное явление проявляется первым делом на внешнем виде человека, а справиться с ним поможет опять-таки черноплодная рябина, обогащенная витаминами, которые оказывают положительное влияние на кожу, волосы и ногти.
5. Проблемы с щитовидкой. В плодах черноплодной рябины содержится йод, причем его количество в несколько раз выше, чем в других ягодах.
6. Ухудшение зрения. Если вы заметили, что стали хуже видеть, то нужно не только сходить на прием к окулисту, но и подналечь на черноплодную рябину. В ней, как и в чернике, содержится много витамина А, полезного для глаз и зрения в целом.
7. Сбой в работе пищеварительной системы. Черноплодная рябина содержит клетчатку, благодаря которой улучшается пищеварение, ускоряется обмен веществ и из кишечника выводятся токсичные вещества.
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