Черноплодная рябина поможет при давлении и малокровии

Врачи рекомендуют обратить внимание на невероятно полезную ягоду — черноплодную рябину, потому как она обогащена витаминами и минералами.Черноплодная рябина является лекарственным растением, поэтому зачастую используется в качестве дополняющего целебного средства в процессе лечения заболеваний сердца, кровеносной, сосудистой и иммунной систем. Людьми черноплодная рябина недооценивается, а потому многие теряют возможность позаботиться о своем здоровье, не выбрасывая на ветер денег и времени.В каких случаях черноплодная рябина может помочь человеку улучшить состояние здоровья:1. Пониженный иммунитет. Если вы часто болеете и подхватываете все вирусы, которые только можно, то повысить защитную функцию организма можно при помощи этой ягоды. В рябине содержится много витамина С. Необходимо просто употреблять ее каждый день, особенно в тот период, когда наступают холода и летние овощи, фрукты и ягоды исчезают с прилавков магазинов.2. Малокровие. Плоды черноплодной рябины содержат железо и витамин Р, что способствует уплотнению сосудов и увеличению уровня гемоглобина в крови. При малокровии можно употреблять рябину в свежем виде, готовить из нее кисель, добавлять ягоды к фруктовым десертам, просто перетирать с сахаром или медом и т.д.3. Гипертония. Людям, страдающим от повышенного артериального давления, врачи рекомендуют регулярно налегать на черноплодную рябину. Все дело в том, что эта ягода имеет в своем составе такие компоненты, как калий и магний, а они в свою очередь укрепляют сердечно-сосудистую систему и нормализуют артериальное давление.4. Авитаминоз. Данное явление проявляется первым делом на внешнем виде человека, а справиться с ним поможет опять-таки черноплодная рябина, обогащенная витаминами, которые оказывают положительное влияние на кожу, волосы и ногти.5. Проблемы с щитовидкой. В плодах черноплодной рябины содержится йод, причем его количество в несколько раз выше, чем в других ягодах.6. Ухудшение зрения. Если вы заметили, что стали хуже видеть, то нужно не только сходить на прием к окулисту, но и подналечь на черноплодную рябину. В ней, как и в чернике, содержится много витамина А, полезного для глаз и зрения в целом.7. Сбой в работе пищеварительной системы. Черноплодная рябина содержит клетчатку, благодаря которой улучшается пищеварение, ускоряется обмен веществ и из кишечника выводятся токсичные вещества.