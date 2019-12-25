Как очистить печень в домашних условиях: лучшие способы

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Народные методы очищения печени от токсинов славятся своей эффективностью.Печень — это тот орган, который работает круглосуточно. Все вредные вещества, попадающие в организм из внешней среды, а также с пищей, нейтрализуются благодаря ферментам печени. Кстати, печень — единственная железа в организме человека, имеющая уникальную возможность самостоятельно восстанавливаться. Но в любом случае, своей печени следует хоть немного помогать и очищать ее от токсинов хотя бы раз в год, тем более, что сделать это можно у себя дома, не употребляя каких-либо лекарственных препаратов.Какие симптомы указывают на то, что печень нуждается в чистке:1. Ухудшение состояния волос и ногтей.2. Тяжесть в правом подреберье, ощущаемая каждый день.3. Нарушение обмена веществ. Сюда же можно отнести нерегулярный стул и диарею.4. Аллергические реакции на некоторые продукты питания, проявившиеся впервые.5. Проблемы с кожей. Неровный цвет лица, красные высыпания, появление большого количества угрей и так далее.Как безопасно очистить печень в домашних условиях:1. Употребление фруктов и овощей. Если вы хотите очистить свою печень, то каждый день нужно съедать по одному грейпфруту, яблоку, моркови, свекле, брокколи, кольраби, спаржа и т.д. Также, отлично справляются с очищением печени лимоны, но так как целый лимон человек съесть не в силах, то пары долек в течение дня будет достаточно. Между прочим, из этих фруктов и овощей можно приготовить смузи или же свежеотжатый сок, которые не менее благотворно будут воздействовать на работу печени.2. Зелень. Люди делятся на два типа: те, кто ест зелень, и те, кто ее не использует в приготовлении пищи и скромно откладывает на край тарелки, если кушает в гостях. Правильное сбалансированное питание сложно представить без зелени. Плюс ко всему, такие разновидности зелени, как: шпинат, петрушка, базилик и укроп, очень полезны для печени и пищеварительной системы в целом.3. Зеленый чай. Всем известно, что листья зеленого чая являются природными антиоксидантами и обладают уникальной способностью вывода токсинов из организма и печени в том числе. Так что, если вы хотите помочь своей печени очиститься естественным методом, то зеленый чай способен решить эту задачу.Дабы очистить печень самостоятельно, нужно внести вышеперечисленные продукты в ежедневный рацион питания и тогда процесс очищения будет происходить сам собой. Желательно отказаться от вредных продуктов и алкоголя, по крайней мере, печень будет вам благодарна за такую помощь.