Гречневая диета: минус килограмм лишнего веса каждый день

Один из самых быстрых способов похудения одобрен врачами.

Способов сбрасывания лишних килограммов существует более, чем достаточно. Диетологи неоднократно советовали всем желающим похудеть выбирать самые безопасные диеты. Именно к таким и относят гречневую диету, она решает сразу две задачи — эффективное избавление от избыточного веса и отсутствие вреда для здоровья.

Минус у гречневой диеты все-таки есть и он заключается в ее монотонности. Тем людям, которые привыкли разнообразно питаться, будет очень сложно кушать несколько дней подряд одну гречку. А для пущей эффективности кашу нужно запивать кефиром, что тоже не совсем порадует гурманов.

Многие похудевшие на гречневой диете отмечают, что уже на второй день ощущают неприязнь к самой гречке и к кефиру в том числе. Но если учитывать тот факт, что килограммы будто тают на этой диете, то можно и потерпеть ради отличного результата, который будет заметен уже через неделю.

Принцип гречневой диеты заключается в том, что кашу нужно не просто варить с маслом и солью, а запаривать с вечера в горячей кипяченой воде. Вам понадобится всего 1 стакан сухой гречки и 2 стакана кипятка. Накройте кастрюлю полотенцем или одеялом и спокойно ложитесь спать. Утром у вас уже будет готовая гречка, но солить или добавлять сливочное масло не рекомендуется.

Всю гречку нужно разделить на целый день, но при этом количество приемов пищи не должно быть менее 4-х. Также, диетологи советуют не пренебрегать их советами по поводу употребления чистой минеральной воды. Худеющему человеку можно даже увеличить объем воды до 2-3 литров в сутки.

На гречневой диете разрешается пить кефир, правда, он должен быть обезжиренным. Стоит помнить, что кефир, чай и прочие напитки — это не вода, поэтому помимо литра кефира вам необходимо выпить еще и пару литров воды. В таком случае, при выполнении всех вышеописанных правил вам удастся избавиться от 7 килограммов всего за одну неделю.

Врачи не рекомендуют сидеть на гречневой диете более 7 дней, потому как организм не получает всех тех витаминов и минералов, которые содержатся в овощах, фруктах, мясе, рыбе и других продуктах питания. Гречневую диету следует рассматривать, как хороший способ быстро прийти в форму после праздников или, наоборот, перед каким-то событием.

К слову, тем людям, которые регулярно занимаются спортом, гречневая диета может не подойти, потому как уже к 3-4 дню они почувствуют слабость и тренировки станут не эффективными. Вообще, диетологи настаивают на том, чтобы в процессе похудения на гречневой диете человек минимизировал физические нагрузки.
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Добавил klava в категорию Гастроэнтерология

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