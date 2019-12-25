Гречневая диета: минус килограмм лишнего веса каждый день

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Один из самых быстрых способов похудения одобрен врачами.Способов сбрасывания лишних килограммов существует более, чем достаточно. Диетологи неоднократно советовали всем желающим похудеть выбирать самые безопасные диеты. Именно к таким и относят гречневую диету, она решает сразу две задачи — эффективное избавление от избыточного веса и отсутствие вреда для здоровья.Минус у гречневой диеты все-таки есть и он заключается в ее монотонности. Тем людям, которые привыкли разнообразно питаться, будет очень сложно кушать несколько дней подряд одну гречку. А для пущей эффективности кашу нужно запивать кефиром, что тоже не совсем порадует гурманов.Многие похудевшие на гречневой диете отмечают, что уже на второй день ощущают неприязнь к самой гречке и к кефиру в том числе. Но если учитывать тот факт, что килограммы будто тают на этой диете, то можно и потерпеть ради отличного результата, который будет заметен уже через неделю.Принцип гречневой диеты заключается в том, что кашу нужно не просто варить с маслом и солью, а запаривать с вечера в горячей кипяченой воде. Вам понадобится всего 1 стакан сухой гречки и 2 стакана кипятка. Накройте кастрюлю полотенцем или одеялом и спокойно ложитесь спать. Утром у вас уже будет готовая гречка, но солить или добавлять сливочное масло не рекомендуется.Всю гречку нужно разделить на целый день, но при этом количество приемов пищи не должно быть менее 4-х. Также, диетологи советуют не пренебрегать их советами по поводу употребления чистой минеральной воды. Худеющему человеку можно даже увеличить объем воды до 2-3 литров в сутки.На гречневой диете разрешается пить кефир, правда, он должен быть обезжиренным. Стоит помнить, что кефир, чай и прочие напитки — это не вода, поэтому помимо литра кефира вам необходимо выпить еще и пару литров воды. В таком случае, при выполнении всех вышеописанных правил вам удастся избавиться от 7 килограммов всего за одну неделю.Врачи не рекомендуют сидеть на гречневой диете более 7 дней, потому как организм не получает всех тех витаминов и минералов, которые содержатся в овощах, фруктах, мясе, рыбе и других продуктах питания. Гречневую диету следует рассматривать, как хороший способ быстро прийти в форму после праздников или, наоборот, перед каким-то событием.К слову, тем людям, которые регулярно занимаются спортом, гречневая диета может не подойти, потому как уже к 3-4 дню они почувствуют слабость и тренировки станут не эффективными. Вообще, диетологи настаивают на том, чтобы в процессе похудения на гречневой диете человек минимизировал физические нагрузки.