Как отличить гастрит от язвы желудка: симптомы и признаки

Среди заболеваний пищеварительной системы гастрит и язвенная болезнь желудка занимают лидирующую позицию по частоте возникновения.Заболевания желудочно-кишечного тракта в наше время не новинка – ритмы жизни и неправильное питание (чаще – на ходу) медленно, но уверенно делают свое дело.Наиболее частыми причинами визитов к гастроэнтерологу являются гастрит и язва желудка. Первые симптомы этих заболеваний очень схожи, но разница все такие есть, и важно отличать их друг от друга, ведь одно из этих болезней – язва – может быть смертельно опасной.Что есть что?Оба заболевания поражают слизистую оболочку желудка. Только в случае с гастритом происходит ее воспаление, а вот при язве появляются локализованные дефекты, часто провоцирующие внутреннее кровотечение. Наличие гастрита всегда означает риск развития язвы желудка.Чаще всего гастрит становится последствием неправильного режима питания, любви к фастфудам и острым блюдам. Язву же провоцируют частые стрессы, которые перегружают нервную систему, что в дальнейшем вызывает спазмы мышц и кровеносных сосудов, в частности, в желудочно-кишечном тракте. Как результат — возникает нарушение питания желудка, желудочный сок начинает разъедать слизистую оболочку, от чего на ней образуются ранки.Отличия по симптомамНа первый взгляд, язву и гастрит не отличить, но если прислушаться к себе, то разница в симптомах четкая.Период обострения. При гастрите болезненные ощущения могут беспокоить в течение года – все зависит от режима питания. При язве желудка пик болей приходится на осень или весну – когда нервная и гормональная системы особенно восприимчивы из-за перепадов температур и смены продолжительности светового дня.Когда беспокоят? Для обоих болезней характерны так называемые «голодные боли». Только язва часто беспокоит по ночам, гастрит же дает о себе знать постоянно.Локализация боли. В случае гастрита болезненные ощущения возникают в одном и том же месте – в области эпигастрия, или, как называют «в народе» — под ложечкой. Язва может отражаться болью в спине, в боку, под ложечкой, над пупком и т.д. – все зависит от локализации очагов заболевания.Боли после еды. При гастрите резкие неприятные ощущения появляются через 3-4 часа после еды, при язве сильная, ноющая и изматывающая боль возникает уже через час после еды, при этом появляется тошнота, рвота, часто с кровью.Помимо этого, к специфическим проявления гастрита относится ухудшение аппетита, метеоризм, потеря веса без причин, тошнота, изжога, отрыжка с неприятным запахом, повышенное слюноотделение, желтый или серый налет на языке. Характерными только для язвы признаками являются рвота после еды и наличие крови в рвотной массе, частые расстройства или запоры с кровью, постоянные головокружения, слабость и снижение работоспособности (при язве падает уровень гемоглобина в крови, что и провоцирует эти симптомы).Лечение – это важноОба заболевания требуют срочного и адекватного лечения, поскольку гастрит очень быстро переходит в язву желудка, а та, в свою очередь, несет смертельную угрозу. Диагноз в любом случае ставится после проведения ультразвукового исследования органов брюшной полости и эзофагогастродуоденоскопии (визуальный осмотр верхних отделов пищеварительного тракта с помощью гастроскопа — оптоволоконной трубки, транслирующей изображение на монитор).Лечение гастрита требует обязательного соблюдения диеты (без жаренного, острого, соленого, кислого и сладкого), а также приема препаратов для нормализации кислотности желудка, снятия воспаления слизистой оболочки желудка, пробиотиков и антибиотиков. При терапии язвы применяются все вышеперечисленные средства, только к ним прибавляются еще и гормонотерапия и препараты, которые способствуют восстановлению работы мозговых центров, в частности, отвечающих за регуляцию пищеварительной системы.