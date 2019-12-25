Чем полоскать больное горло: 5 доступных средств

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Становится всё холоднее, и, несмотря на окружающую красоту, в город уже подкрадывается такая знакомая сезонная болезнь.Полоскание горла очень эффективный метод борьбы с вирусными инфекциями, хотя лечением фактически не является.Правильно подобранный раствор для полоскания может заметно облегчить боль в горле и ускорить выздоровление.При помощи полоскания происходит очень важный процесс – орошение и увлажнение слизистой ротовой полости и горла. Таким образом, наша собственная слюна, которая является первым барьером на пути у вирусов, разжижается и становится более эффективной – при сгущении слюна заметно теряет свои защитные свойства. Кроме того, при помощи травок, соды и других составляющих раствора для полоскания мы создаем во рту и горле очень неудобную для микробов среду и значительно уменьшаем их концентрацию.Содовый растворОбычная пищевая сода универсальное лекарство при многих заболеваниях. При боли в горле содовый раствор создает на слизистой оболочке щелочную среду, которую очень не любят не только вирусы, но также грибки и бактерии. Содой полоскать горло при ангине или простуде рекомендуют даже врачи, но важно соблюдать пропорции, особенно если речь идет о ребенке: на 1 стакан теплой воды возьмите ? чайную ложку соды.Морская водаТаим термином принято называть еще один содовый раствор, в который добавляют поваренную или морскую соль и йод. Такой раствор помогает снять воспаление с больного горла и ускорить выздоровление, в сочетании с прописанным доктором лечением. Приготовить такой раствор для полоскания очень просто: в одном стакане теплой воды растворите полчайной ложки соды, ? чайной ложки соли и добавьте 1-2 капли йода.Отвар листьев эвкалиптаЭвкалипт — южное растение, листья которого насыщены эфирными маслами и обладают ярко выраженным антисептическим свойством. Даже просто подышать парами отвара эвкалиптовых листьев полезно для больного горлышка и даже помогает облегчить дыхание при насморке.1 столовую ложку аптечных листьев эвкалипта залейте 1 стаканом кипятка и варите на медленном огне 10-15 минут, плотно накрыв крышкой. Остудите, процедите и разбавьте раствор теплой водой в соотношении 1:2, для ребенка можно развести больше. Для лечения горла у взрослых вместо отвара листьев можно использовать готовую спиртовую настойку эвкалипта – на стакан воды 2-3 капли экстракта.Антисептические травкиПомогут полоскания из аптечных трав, природных антисептиков – ромашки, шалфея, календулы. Травки можно заваривать все вместе, в соотношении 1 столовая ложка сбора на 1 стакан воды, а можно каждую заварить отдельно и чередовать их в течение дня.ПрополисПчелиный воск, который добывают пасечники из ульев помимо меда, обладает удивительными свойствами. Это вещество мощнейший антисептик, который использовали еще наши давние предки. Раствор прополиса кроме антисептического свойства оказывает еще и обезболивающий эффект. Полоскания с прополисом особенно эффективны при тонзиллитах и как дополнение к лечению антибиотиками при ангине.Существуют довольно эффективные фармакологические препараты, но по поводу них стоит посоветоваться с врачом.А вот правила полоскания знать стоит знать:Сода противопоказана при язве желудка и болезнях сердца, на раннем сроке беременности, а также детям младше 5 лет.Температура раствора должна быть немного выше температуры телаПолоскать горло нужно через 20 минут после еды и ничего не есть после полоскания как минимум полчаса, а лучше час.