Чем полоскать больное горло: 5 доступных средств
Полоскание горла очень эффективный метод борьбы с вирусными инфекциями, хотя лечением фактически не является.
Правильно подобранный раствор для полоскания может заметно облегчить боль в горле и ускорить выздоровление.
При помощи полоскания происходит очень важный процесс – орошение и увлажнение слизистой ротовой полости и горла. Таким образом, наша собственная слюна, которая является первым барьером на пути у вирусов, разжижается и становится более эффективной – при сгущении слюна заметно теряет свои защитные свойства. Кроме того, при помощи травок, соды и других составляющих раствора для полоскания мы создаем во рту и горле очень неудобную для микробов среду и значительно уменьшаем их концентрацию.
Содовый раствор
Обычная пищевая сода универсальное лекарство при многих заболеваниях. При боли в горле содовый раствор создает на слизистой оболочке щелочную среду, которую очень не любят не только вирусы, но также грибки и бактерии. Содой полоскать горло при ангине или простуде рекомендуют даже врачи, но важно соблюдать пропорции, особенно если речь идет о ребенке: на 1 стакан теплой воды возьмите ? чайную ложку соды.
Морская вода
Таим термином принято называть еще один содовый раствор, в который добавляют поваренную или морскую соль и йод. Такой раствор помогает снять воспаление с больного горла и ускорить выздоровление, в сочетании с прописанным доктором лечением. Приготовить такой раствор для полоскания очень просто: в одном стакане теплой воды растворите полчайной ложки соды, ? чайной ложки соли и добавьте 1-2 капли йода.
Отвар листьев эвкалипта
Эвкалипт — южное растение, листья которого насыщены эфирными маслами и обладают ярко выраженным антисептическим свойством. Даже просто подышать парами отвара эвкалиптовых листьев полезно для больного горлышка и даже помогает облегчить дыхание при насморке.
1 столовую ложку аптечных листьев эвкалипта залейте 1 стаканом кипятка и варите на медленном огне 10-15 минут, плотно накрыв крышкой. Остудите, процедите и разбавьте раствор теплой водой в соотношении 1:2, для ребенка можно развести больше. Для лечения горла у взрослых вместо отвара листьев можно использовать готовую спиртовую настойку эвкалипта – на стакан воды 2-3 капли экстракта.
Антисептические травки
Помогут полоскания из аптечных трав, природных антисептиков – ромашки, шалфея, календулы. Травки можно заваривать все вместе, в соотношении 1 столовая ложка сбора на 1 стакан воды, а можно каждую заварить отдельно и чередовать их в течение дня.
Прополис
Пчелиный воск, который добывают пасечники из ульев помимо меда, обладает удивительными свойствами. Это вещество мощнейший антисептик, который использовали еще наши давние предки. Раствор прополиса кроме антисептического свойства оказывает еще и обезболивающий эффект. Полоскания с прополисом особенно эффективны при тонзиллитах и как дополнение к лечению антибиотиками при ангине.
Существуют довольно эффективные фармакологические препараты, но по поводу них стоит посоветоваться с врачом.
А вот правила полоскания знать стоит знать:
Сода противопоказана при язве желудка и болезнях сердца, на раннем сроке беременности, а также детям младше 5 лет.
Температура раствора должна быть немного выше температуры тела
Полоскать горло нужно через 20 минут после еды и ничего не есть после полоскания как минимум полчаса, а лучше час.
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