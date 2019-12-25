Народные средства от гайморита

Гайморитом называется воспаление околоносовых пазух, которое в 80% случаев становится следствием насморка, простуды или ОРВИПри консервативном лечении болезнь лишь облегчается, но не вылечивается.Если гайморит обострился, рекомендуется:• закапывать в нос по 3-5 капель ментолового масла (или смесь ментолового и камфорного масел 1:1) и им же смазывать лоб, нос и виски;• положить кусок черствого хлеба на горячую плиту, а когда он будет гореть, вдыхать этот дым через ноздри 3-5 минут;• 1 чайн. ложку измельченного прополиса смешать с подсолнечным и предварительно размягченным сливочным маслом (по 3 чайн. ложки), смачивать ватные тампоны и закладывать их в ном утром и вечером;• делать ингаляции, дыша паром.Если гайморит перешел в хроническую форму• Попробуйте перестать употреблять в пищу молоко и молочные продукты, так как некоторые медики считают, что неумеренное потребление молока (преимущественно пастеризованного), а также пищи с большим содержанием крахмала и сахара, является причиной хронического насморка, переходящего в гайморит.• Если вы потеряли обоняние, разогрейте уксус на сковородке и дышите его парами.Чтобы лечение гайморита было эффективным, соблюдайте следующие правила:• сморкайтесь только одной ноздрей, закрывая в это время другую, иначе слизь может попасть из носа в слуховую трубку или среднее ухо;• при закапывании голова должна быть запрокинута назад и повернута в ту сторону, с которой закапывают капли. Лучше делать это лежа. Тогда капли попадут в средний носовой ход, а это будет способствовать более интенсивному оттоку содержимого гайморовой пазухи.Если не соблюдать эти простые правила, то капли просто сразу протекут в носоглотку, и эффективность лечения будет нулевой.Вот несколько народных рецептов лечения гайморита.• Вам понадобятся сок чистотела, сок алоэ и мед в равных долях. Чистотел должен быть свежим. Его пропускают через мясорубку и отжимают сок. Листья алоэ очень сочные, с них можно просто снять кожуру и выжать сок. Смешав все компоненты, закапайте в каждую ноздрю по 5-10 капель. Если что-то попадет в рот, немедленно сплевывайте, глотать это ни в коем случае нельзя! Курс лечения составляет 10 дней, капать нос по 3-5 раз в день. Гарантирует полное излечение от гайморита.• Такой же эффект дает корень цикламена, который натирают на мелкой терке, отжимают сок, смешивают с раствором фурацилина 1:4 и в течение 7 дней закапывают 3 раза в день по 2 капли.• Помогает от гайморита также пчелиный воск. Его растапливают на медленном огне и по мере остывания формируют толстые лепешечки, которые прикладывают к гайморовым пазухам на 20 мин. Сверху для сохранения тепла их накрывают шарфом. Процедуры проводят через день перед сном. Воск разрешается использовать до трех раз. Курс лечения – как минимум 15 процедур.