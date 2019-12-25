Эксперты рассказали всю правду о диетической газировке

Диетическая газировка грозит ожирением и инсультами.Диетическая газировка для нашего здоровья ничуть не лучше, чем самая обыкновенная, как считают эксперты в области здорового питания из Purdue University в США.Напитки с низким количеством калорий в такой же степени опасны с точки зрения угрозы ожирения и болезней сердца, так как они запутывают наш мозг.Не следует считать диетические газированные напитки более полезными для здоровья и талии, так как они содержат меньше калорий. Миллиарды людей употребляют искусственно подслащенные напитки для того, чтобы избежать калорий и сахара. Однако в ходе пятилетнего исследования американские ученые выяснили, что диетическая газировка точно с такой же степенью вероятности грозит человеку ожирением. Даже те любители диетических напитков, которые не прибавляют в весе, все равно имеют повышенный риск развития диабета или болезней сердца, а также инсульта. Отметим, что сами авторы исследования были удивлены полученными результатами.«Если честно, то я считала, что диетические газированные напитки будут ощутимо полезней по сравнению с регулярными газированными напитками в плане здоровья, — говорит автор исследования профессор Сьюзан Свизерс. — Но в реальности эффект оказался абсолютно одинаковым. Нет никаких сомнений в том, что в искусственных подсластителях меньше калорий. Однако это «ложное обещание» настоящих калорий как бы «запутывает» наш мозг».Когда любители диетических газированных напитков употребляют настоящий сахар, их организм не знает, как ему реагировать. После большого количества подобной газировки сладкие на вкус продукты питания не вызывают выделения натурального гормона для регуляции уровня сахара в крови. А это означает, что данный показатель опускается, вызывая голод и потребность в сладком. Помимо этого диетическая газировка также изнашивает центры поощрения мозга, постоянно рождая реакцию удовлетворения. Как и при неоднократном использовании наркотиков, мозг со временем привыкает к этому уровню стимуляции, из-за чего мы едим больше, чтобы достичь удовлетворения.