Женский мозг становится больше во время овуляции, — ученые

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Речь идет об одной его части – гиппокампе.Группа ученых из Института Макса Планка, проведя ряд экспериментов и наблюдений, установили, что в течение месяца размеры головного мозга женщины изменяются.Они доказали, что во время овуляции он увеличивается, а в менструальные дни начинает уменьшаться. В эксперименте участвовали около тридцати женщин, которым регулярно делали МРТ мозга, сопоставляя эти данные с уровнем эстрогена в крови. В ходе испытаний установили, что гиппокамп — область мозга, которая отвечает за эмоции и настроение, увеличивается параллельно с увеличением уровня гормона эстрогена.Такое увеличения гормона происходит во время овуляции, а во время менструации уровень эстрогена в организме уменьшается. Следовательно, во время цикла у женщины мозг уменьшается в размерах.С помощью этого открытия ученые хотят понять причину перепадов настроения и депрессии во время менструации. Еще исследователи хотят узнать, влияет ли такое изменение мозга на его умственные способности.