Медики назвали первые признаки цирроза печени

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Настораживающим признаком возможного заболевания печени является стремительное похудение.При циррозе печени показательные симптомы становятся более заметными уже тогда, когда заболевание успевает глубоко укорениться и в печени поражается больше половины тканей.Поэтому специалисты составили перечень тех признаков, которые позволяют заподозрить развитие опасного недуга на ранней стадии.Врачи подсказывают: настораживающим признаком возможного заболевания печени является стремительное похудение, когда вес уходит, хотя человек не сидит на диете. При условии, что режим питания никак не изменился, но человек худеет в считанные недели, необходимо обязательно обратиться к терапевту, рекомендовали эксперты.Другим симптомом они назвали снижение работоспособности и ненормальную утомляемость (человек спит в сутки не менее 7 часов, но чувствует себя уставшим уже вскоре после пробуждения). Также, говорят специалисты, о развитии цирроза может говорить зуд. «Нередко, больные циррозом печени отмечают, что в какой-то момент у них начала сильно чесаться кожа. Усиливается этот симптом в темное время суток, как раз тогда, когда человек готовится отойти ко сну или просто расслабляется», — описали симптоматику врачи.На цирроз могут указывать и такие признаки, как увеличение объема живота и усилившийся варикоз. Ученые рассказали, что при циррозе печени передняя стенка живота нередко вздувается из-за скопления жидкости, и именно на животе в таких случаях часто появляются сосудистые звездочки и венозные сеточки.Также при циррозе, как в общем при болезнях печени и желчного пузыря, кожные покровы, склеры глаз и слизистая оболочка полости рта приобретают желтоватый оттенок, констатировали эксперты.