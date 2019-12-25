Названы самые полезные виды варенья для иммунитета

Вкусно и полезно.В холодную погоду, когда существует высокий риск подхватить грипп или простуду, наш организм нуждается в особой защите. Врачи определили, с помощью какого варенья можно эффективно укрепить иммунную систему.Облепиховое вареньеЭто настоящее природное лекарство, которое обладает не только полезными свойствами, но и чудесным ароматом. В состав ягод облепихи входят витамины С, В1, В2, а также К и Е. Также эти плоды содержат фитонциды – активные вещества, которые подавляют развитие болезнетворных бактерий.Клюквенное вареньеНе обойтись зимой и без клюквенного варенье, которое богато на витамины, полезные вещества и органические кислоты, помогающие организму выстоять против инфекционных заболеваний. Ягоды клюквы особенно полезны людям, жалующимся на проблемы с пищеварением и сердечно-сосудистой системы. Клюква также обладает жаропонижающими и противовоспалительными свойствами.Варенье из черноплодной рябиныПлоды рябины давно применяются в народной медицине для лечения различных заболеваний. Варенье из этой ягоды помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта, нормализовать давление, а также очистить сосуды. Еще черноплодная рябина эффективно защищает организм от простудных заболеваний, оказывая противоаллергическое и антиоксидантное действие.