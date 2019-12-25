Минздрав напомнил, почему на каникулах нельзя «закармливать» детей сладким

Перед Новым годом удержаться от сладостей сложно.Зимние праздники не должны становиться «каникулами» от здорового образа жизни.«Особенно это касается детей, которые обычно получают много вкусностей в подарок. Однако чрезмерное потребление сладостей может стать причиной зубного кариеса, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа. Ведь большинство магазинных сладостей содержат много сахара и вредных трансжиров», — предупредили в министерстве.Советы:Ограничьте уровень потребления сахара до 5% от общего количества потребленных калорий. Такое количество свободного сахара находится в стакане фруктового сока в пяти чайных ложках сахара, если речь идет о суточную норму.Замените конфеты и кондитерские изделия альтернативными сладостями. Это могут быть свежие и сухие фрукты, десерты на основе орехов, сыра, несладкие йогурты, компоты и полосе пастила, натуральный зефир.Будьте настойчивы. Даже если с первого раза ребенок отказалась от здорового десерта, продолжайте предлагать.Ограничьте потребление сладких напитков. Особенно это важно для детей раннего возраста, традиционно потребляют несколько порций сока в день.Праздничное оформление и подача пищи привлечет внимание ребенка и привлечет попробовать новое блюдо.Внимательно изучайте маркировку продуктов, которые вы предлагаете детям.Откажитесь от приема пищи с трансжирами.Готовьте домашние сладости вместе с детьми. Тогда вы будете уверены в качестве всех ингредиентов, которые используете. Кроме того, это создаст атмосферу настоящего семейного праздника.