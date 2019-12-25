Уход за собой: как правильно питаться женщинам после 30

Так, по словам экспертов, с возрастом меняется обмен веществ.С возрастом у всех людей меняется обмен веществ.Особенно нежно на эти изменения реагирует женский организм. Чтобы не иметь тяжести, проблем с желудком и кожей, стоит пересмотреть ежедневный рацион. Есть побольше питательных и полезных продуктов, которые будут бороться со старением.Белый хлеб и сахарПосле 30 лет следует уменьшить употребление сахара.Эксперт по правильному питанию Лиза Дэвис говорит, что сахар — главный враг молодости. Он способствует воспалению, повреждает волокна коллагена и эластина, которые сохраняют кожу упругой и эластичной.Она также подчеркивает, что следует ограничить потребление белого хлеба, который не несет никакой пользы для организма.Диетические напиткиДиетические напитки очень вредны для здоровья. По словам диетолога и шеф-повара Трис Уильямс, именно диетические напитки являются главным врагом женщины после 30 лет.Они вызывают рак и заставляют организм испытывать стресс. Употребляя такой напиток, мозг воспринимает его, как сладкий, а затем производит инсулин, чтобы переделать сахар, которого в действительности нет.Приправы и соусыДиетологи и дерматологи советуют не есть кетчуп и майонез. Также тщательнее выбирать приправы. В них часто добавляют усилители вкуса и искусственные ароматизаторы, которые вредят здоровью.Эксперты рекомендуют заменить соусы и приправы натуральными специями. Полезны тмин и куркума. Они являются противовоспалительными и улучшают пищеварение.Макаронные изделияЭксперт по здоровому питанию Лиана Вернер-Грей утверждает, что после 30 лет женщинам нужно сократить потребление глютена, поэтому полностью исключить макаронные изделия.Готовые кондитерские изделияОт магазинных кондитерских изделий надо отказаться всем, кто заботится о своем здоровье. В них содержатся транс-жиры, которые постепенно старят организм.