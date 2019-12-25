Названа основная причина появления гипертонии

Ученые назвали главную причину гипертонии.Стойкое повышение артериального давления, по-другому гипертония, имеет различные причины возникновения, однако недавно российским ученым удалось найти главные возможные факторы появления заболевания.Результаты исследования были опубликованы в журнале Experimental Physiology, кратко о нем рассказывается на сайте Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук.Ученые считают, что одна из самых очевидных возможных причин возникновения кроется в изменении нервной активности и кровотока в головном мозге, которые происходят в раннем возрасте.Такой вывод эксперты сделали во время исследования, в рамках которого сравнили две группы крыс. У первой группы подопытных лабораторных грызунов имелось нормальное артериальное давление, а вот у второй группы наблюдалось аномальное давление, которое получило свое развитие в период от четырех до шести недель от рождения, но в дальнейшем это состояние было характерно для крыс.Так, у грызунов из второй группы ученые наблюдали сдвиги в показателях кровотока в определенных артериях. Также изменения были в активности головного мозга, в частности, ее уменьшение в префронтальной коре и повышение в районе гипоталамуса. Этого не было у лабораторных грызунов второй группы.У 90-95 процентов людей высокое кровяное давление не имеет явно наблюдаемых причин. Между тем гипертония является одним из факторов риска для заболеваний головного мозга, почек, сердца, глаз и других органов.Отмечается, что научная работа российских ученых способна помочь в профилактике данных заболеваний.