Медики объяснили, почему яичница на завтрак – это вредно

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Правильно подобранный завтрак помогает организму не только проснуться, но и запускает процессы метаболизма.Последствия от вредного завтрака могут ощущаться на протяжении всего дня: вялость, плохая концентрация внимания и неугасимое желание что-нибудь пожевать и сказаться на продолжительности жизни в целом.24_resultК вредному завтраку можно отнести жареные яйца с беконом или колбасой. Многие считают, что это белок, который полезен для здоровья человека. Белок, но жареная яичница и жирный бекон это не тот белок, который принесёт пользу здоровью, ведь через некоторое время, как минимум, проблемы в работе пищеварительной системы и лишние килограммы будут обеспечены.Шведские исследователи из главного медицинского научно-исследовательского учреждения страны Института Каролинска (Karolinska Institutet in Stockholm) утверждают, что даже незначительные количества жареного мяса (имеется в виду мясо млекопитающих животных – свинина, баранина и говядина), но потребляемые ежедневно заметно повышают риск развития одного из самых опасных онкологических заболеваний – рака поджелудочной железы. Авторы изучили медицинские данные о нескольких тысячах своих соотечественников, онкологических больных.• Так, всего 50 граммов жареного «красного» мяса, съедаемые каждый день, повышают риск развития рака поджелудочной железы на 19%.• А 100 граммов такого вкусного блюда (как раз приблизительно столько весят два традиционных кусочка бекона к яичнице) увеличивают такой риск уже на 40%.Такие же невеселые результаты пришли и из США – ученые из медицинского центра при Гарвардском университете (Harvard School of Public Health) изучали связь между потреблением жареного мяса и развитием инсульта. На основании результатов длительного наблюдения за несколькими десятками тысяч американцев гарвардские ученые пришли к выводу, что 360 граммов вкуснейшего жареного мяса (бекона), поглощаемые ежедневно, повышают риск развития инсульта у мужчин на 28%, а у женщин – на 19% по сравнению с теми, кто каждый день съедает 90 граммов и менее.Итак, если хотите скушать на завтрак белок, быть здоровыми и жить долго — тогда отварите яйца и куриную грудку или приготовьте любым другим более полезным способом.