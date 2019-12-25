Продукты, которые помогут поддержать сосуды в тонусе

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Для очистки сосудов врачи рекомендуют ежедневно съедать хотя бы столовую ложку меда.Чтобы поддержать их, специалисты рекомендуют включать в рацион рыбу, мед, орехи и овощи.Для сосудов очень полезно ежедневно съедать горсточку грецких или кедровых орешков.Для очистки сосудов врачи рекомендуют ежедневно съедать хотя бы столовую ложку меда, лучше 2-3 (вместо сахара), благотворно на тонус и очищение сосудов влияют также курага, лимоны, грейпфруты, хурма, чеснок.«В вашем рационе обязательно должна быть рыба – желательно морская или океаническая, а также морепродукты (креветки, мидии, кальмары). Только учтите – рыбка или моллюски лучше отваривать, готовить на пару или запекать. А вот жарить врачи не рекомендуют. Не говоря уже о сушенной и соленой рыбе – в ней огромное количество соли, которая задерживает жидкость, чем может спровоцировать спазмы сосудов. Количество соли в рационе вообще нужно четко контролировать, не допуская «передозировки». Избегайте также острых и копченых продуктов – колбас, балыков, сарделек, рыбы холодного копчения и т.д», — советует врач.Сырые овощи и фрукты – обязательны в ежедневном меню. В них содержится много полезных микроэлементов, витаминов и клетчатки, благодаря которой в нашем организме синтезируются фиброзные волокна, которые укрепляют сосудистые стенки.Включайте в рацион побольше продуктов, богатых витамином Е – горох, чечевицу, зеленый лук, печенку, оливковое масло – они придают сосудам эластичность. Обязателен и витамин С (квашенная капуста, цитрусовые, киви, сельдерей, лук, петрушка, шиповник, сладкий красный перец- он придает венам прочность и помогает сосудам самоочищаться.