Эти напитки помогут быстро сбросить лишний вес

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ТОП самых эффективных соков для похудения.Ранняя весна — самое время привести фигуру в идеальную форму. Лучшие помощники в этом – соки.Стакан любого свежевыжатого сока, выпитый за полчаса до еды, эффективно снижает чувство голода. Если же в него добавить щепотку специй – сок превратится в настоящий эликсир стройности и красоты. Ведь пряности ускоряют обменные процессы и способны активно сжигать жировые отложения.Эксперты «Утра в Большом Городе» составили ТОП самых эффективных соков, которые помогут вам стать стройными уже в ближайший месяц.1. Томатный сокЭтот яркий и вкусный сок выводит из организма лишнюю жидкость, отлично снижает аппетит, улучшает обмен веществ и понижает уровень холестерина. Да и калорий содержит немного – всего лишь от 17 до 21 ккал на 100 мл.Впрочем, не только фигура будет вам благодарна: при регулярном употреблении томатный сок повышает иммунитет и укрепляет капилляры. Однако всё это актуально только для соков домашнего изготовления (свежевыжатого или хотя бы собственноручно законсервированного). И, конечно, никакой соли!2. Свекольный сокНастоящей находкой для желающих сбросить пару лишних килограммов станет свекольный сок. Он содержит беатин – биологически активное вещество, которое помогает полному усвоению белка. В результате – человек наедается маленьким кусочком мяса или рыбы.Однако в чистом виде пить свекольный сок не стоит: он плохо переваривается и слизистую желудка. Чтобы получить от соколечения только пользу, просто разведите свекольный сок напополам с любым другим.3. Капустный сокЭтот не слишком вкусный, но удивительно полезный сок способствует перевариванию пищи, улучшает обмен веществ, выводит из организма шлаки и токсины… А главное – препятствует преобразованию простых углеводов в жиры, и выводит из организма уже отложившиеся на стенках кишечника жиры.4. Грейпфрутовый сокИзбавиться от лишних килограммов помогают не только овощные, но и фруктовые соки. Например, грейпфрутовый. Грейпфрут способствует сжиганию жира, выводит из организма лишнюю жидкость, активизирует работу печени и желудка, а также – налаживает работу пищеварительной системы. А благодаря мочегонному эффекту, который вызывает этот сок, из организма уходит лишняя вода.5. Ананасовый сокНадежный союзник в борьбе за идеальную фигуру – ананасовый сок. Некоторые диетологи советуют раз в неделю устраивать ананасовые разгрузочные дни – пить только свежевыжатый ананасовый сок и зеленый чай. Считается, что такая однодневная диета помогает скинуть 1 килограмм веса. Впрочем, перед тем, как практиковать на себе любую диету, обязательно посоветуйтесь с доктором.