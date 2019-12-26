Самые распространенные причины вздутия живота

Вздутие – одна из самых распространенных проблем с кишечником.Несмотря на то, что этот симптом не является опасным сам по себе, он создает множество неудобств, особенно от этого страдают женщины, ведь повышенное газообразование отражается на их самооценке и уверенности в себе. К счастью, от вздутия легко избавиться, если выяснить причину его появления.Некоторые из этих причин, к примеру, непереносимость глютена, целиакию или устойчивость к инсулину легко выявить, просто сдав анализы. В остальных случаях можно положиться на свои симптомы. Среди наиболее распространенных причин вздутия врачи выделяют следующие.1. ДисбактериозЧасто причиной вздутия кишечника является дисбактериоз. Он может возникнуть в результате частого или продолжительного употребления антибиотиков. Полезные бактерии, которые населяют кишечник, принимают участие в переваривании пищи. Если же их количество в ЖКТ недостаточное, пища не переваривается как следует, начинаются процессы брожения, и как следствие, появляется вздутие.2. Размножение дрожжевых грибков в кишечникеКогда баланс микрофлоры нарушается, место полезных бактерий занимают патогенные. К ним относятся также и дрожжевые грибки. Провоцирует их размножение употребление алкоголя, сладкой и мучной пищи. Нарушение микрофлоры кишечника негативно сказывается на всем организме: появляются кожные высыпания, частые рецидивы молочницы, простудные заболевания. Другими симптомами дрожжевых грибков в кишечнике являются: острое желание съесть что-нибудь сладенькое, тенденции к перееданию и ночной жор, усталость.Чтобы избавиться от проблемы, достаточно изменить режим питания: отказаться от сладкой и углеводной пищи, употреблять продукты, которые убьют грибок, например чеснок, корицу, имбирь. Не менее важно заселять кишечник полезной микрофлорой, употребляя пробиотики и натуральные молокопродукты.3. ПаразитыДаже если вы соблюдаете правила гигиены, риск заразиться паразитами достаточно высок. Симптомами гельминтоза являются проблемы с пищеварением, быстрая утомляемость, частая диарея и потеря веса. К счастью, нежеланных гостей в организме можно легко определить с помощью анализов крови и кала и так же легко вылечить с помощью лекарств. Однако важно помнить о том, что лекарства должен назначать именно врач, чтобы они были направлены на конкретный вид паразитов. Народные способы в данном случае могут усугубить проблему и вызывать распространение гельминтов на другие органы.4. Ферментная недостаточностьФерменты поджелудочной железы помогают пище лучше усваиваться, они переваривают белки, углеводы, жиры и лактозу. В некоторых случаях организм вырабатывает недостаточно ферментов, и непереваренная пища вызывает вздутие, газообразование, боль и несварение. Недостаточность ферментов может быть вызвана низкой кислотностью кишечника, нарушением микрофлоры или паразитами, воспалительными процессами ЖКТ или же простым перееданием (в этом случае как раз и поможет тот самый «Мезим»). Стоит помнить, однако, что употребление энзимов в таблетках, — лишь временное решение. Нужно обследоваться, чтобы выяснить причину заболевания и стимулировать организм к самостоятельной выработке ферментов.5. Непереносимость глютена или целиакияНепереносимость глютена или целиакия (более серьезная ее форма) очень распространились в последнее время, частично — из-за изменений в зерне, произошедших за последние 50 лет, и возросшему употреблению зерновых. У людей, страдающих от непереносимости глютена, этот белок злаковых может вызвать вздутие, тошноту, газы, запоры или диарею. Существуют анализы, с помощью которых можно легко определить, есть ли у вас данное заболевание.6. Устойчивость к инсулинуЕли вздутие сопровождается набором лишнего веса (часто резким – в течение 2–3 лет), частым желанием съесть что-нибудь сладкое или углеводное, большим аппетитом и чувством усталости, это повод сдать анализы на диабет. Не стоит пугаться, иногда такое состояние характерно для людей в стадии преддиабета, тогда болезни можно избежать, изменив образ жизни и питания: больше двигайтесь, сократите потребление углеводов и сахара, добавьте в рацион больше растительной пищи и полезных жиров.7. Реакция на определенные продуктыПродукты, содержащие большое количество клетчатки, могут также плохо перевариваться и вызывать вздутие. Чаще всего это сырые фрукты и овощи, особенно яблоки и капуста, бобовые и мясо. Если после этих продуктов у вас появляется вздутие – это не является отклонением от нормы или каким-то заболеванием. В некоторых случаях у человека может возникнуть индивидуальная непереносимость определенных продуктов, к примеру, яиц или молочной пищи. Следите за тем, как ваш организм реагирует на ту или иную пищу, чтобы понять, каких продуктов вам лучше избегать.8. Несочетаемость продуктовНекоторые продукты просто не сочетаются между собой, поэтому если вы употребляете их вместе, они будут плохо перевариваться. Конечно, все зависит еще и от организма: кто-то может запивать селедку молоком без серьезных последствий, а для кого-то салат со сметаной уже становится причиной вздутия и несварения. Основное правило – есть фрукты отдельно от любой пищи, особенно белков. Также стоит помнить о том, что молоко плохо сочетается с большинством продуктов.9. Нерегулярное питаниеДлительное воздержание от пищи, еда на бегу, переедание и несоблюдение режима могут негативно повлиять на метаболизм. Наш организм любит упорядоченность и режим, поэтому постарайтесь сбалансировать свое питание и есть как минимум 4 раза в день небольшими порциями.Как видите, вздутие может быть вызвано множеством факторов. Постарайтесь понаблюдать за своим организмом, чтобы выяснить причину этого дискомфортного нарушения. Если же вы затрудняетесь найти ответ самостоятельно, обратитесь к врачу, так как ежедневно испытывать вздутие – не нормально. В некоторых случаях это может быть симптомом серьезного заболевания.