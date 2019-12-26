Специалисты предупредили об опасности елки

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, что елка в доме опасна для здоровья.Выяснилось, что елка способна вызвать приступы кашля и даже спровоцировать астму.На деревьях откладывается более пятидесяти разновидностей спор плесени или насекомые. Когда они попадают в тепло, они оживают и начинают «вредить». Эксперты заверяют, что в природе ими заражено до 70% деревьев.Если ваше здоровье достаточно крепкое, у вас нет никаких патологий или врожденных дефектов, то, скорее всего, ваш иммунитет справится. Но врачи заверяют, что все равно не стоит держать елку в доме до марта. Самый оптимальный вариант — две недели, не более.