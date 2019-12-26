Названы самые опасные новогодние продукты

С ними стоит быть осторожнее.Традиционные блюда на Новый год могут стать причиной пищевого отравления.Антирейтинг самых опасных новогодних продуктов возглавляют салаты, заправленные майонезом и сметаной, рассказала микробиолог и бактериолог Оксана Вольская.Условия и сроки хранения салатов (особенно оливье) часто нарушаются, и в них активно размножаются бактерии.Второе место, по словам Вольской, занимает рыба и рыбные блюда.На третье место она поставила кондитерские изделия с большим содержанием масляного или белкового крема и яиц.Также микробиолог настоятельно посоветовала отказаться от домашней консервации, особенно тушенок.«Большая часть случаев ботулизма – это консервация и соленая или копченая рыба. Поэтому для новогоднего стола я бы не рекомендовала никакие виды консервов. Вообще», – подчеркнула она.Наконец, Вольская включила в группу риска красную и черную икру.«С точки зрения микробиологии, в баночной икре может быть тот же ботулотоксин. Если у вас есть знакомый производитель икры – вам, конечно, повезло. Вы точно знаете, что получаете гарантированный продукт. Если говорить о развесной икре – то это рулетка. Или там будет кишечная палочка, или сальмонелла, или клебсиелла, или золотистый стафилококк…», – предупредила специалист.Итак, топ-5 самых опасных новогодних продуктов по версии микробиолога выглядит таким образом:готовые салаты, заправленные майонезом или другим соусом;рыба и рыбные блюда;кондитерские изделия с большим количеством крема;домашняя консервация;красная и черная икра.