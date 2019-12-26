Диетологи назвали лучшие продукты для омоложения организма

Чтобы продлить молодость нужно правильно питаться.Оставаться всегда молодым и красивым хочет каждый. Но совсем не обязательно бежать сразу к косметологу за уколами молодости или ложиться под нож пластического хирурга.Достаточно ввести в свой рацион правильные продукты.ЗеленьПолезнее всего листовые овощи темно-зеленого цвета – шпинат, щавель, салат романо. Они богаты каротиноидами. Эти растительные вещества обеспечивают тургор кожи, а кроме того, придают еле заметный смуглый оттенок – безо всякого вреда от УФ-излучений!Добавьте немного шпината в омлет или смешайте с мятой и ананасовым соком – получится очень вкусный летний напиток и отличный продукт для молодости кожи.ЯйцаОни богаты аминокислотами, которые способствуют выработке коллагена – именно он обеспечивает упругость кожи. И ни в коем случае не отказывайтесь от желтков – в них много витамина В12 (защищает кожу от внешних воздействий и сглаживает морщинки), лютеина и зеаксантина (способствуют увлажнению). Вот такие полезные продукты, сохраняющие молодость кожи.МедОн не вызывает таких же резких скачков глюкозы в крови, как обычный сахар. А кроме того, содержит минералы марганец и селен, которые нейтрализуют воздействие свободных радикалов.МиндальВ горсти орешков содержится до 50% дневной нормы витамина Е, который относится к сильнейшим антиоксидантам и позволяет нейтрализовать вред от воздействия свободных радикалов. А кроме того, миндаль богат ненасыщенными жирными кислотами, благодаря которым кожа сохраняет влагу, а морщинки разглаживаются.Семена чиаВ двух чайных ложках семян, которые получают в Центральной и Южной Америке, содержится почти 5000 мг жирных кислот омега-3. Эти кислоты отвечают за создание естественного барьерного слоя, который не позволяет коже терять влагу, и считаются отличным средством профилактики меланомы.АрбузЕще один продукт для молодости кожи лица, который увлажняет кожу изнутри, делая ее гладкой и сияющей. Вода необходима для молодости и здоровья кожи, но овощи и фрукты, которые содержат много жидкости, тоже очень полезны. Среди лидеров – дыня, персики, клубника и огурцы.