Назван самый полезный продукт при сердечной недостаточности

Медики советуют чаще есть мед.Врачи подчеркивают: первые проявления различных заболеваний сердца должны быть тщательно обследованы во избежание развития более опасных симптомов. При затягивании с обращением к врачу состояние сердечной мышцы постепенно ухудшается. Ее ткани и сосуды претерпевают патологические изменения и уже не могут выполнять функции по перекачиванию достаточного объема крови.В результате человеку ставят диагноз «сердечная недостаточность», который чреват серьезными осложнениями: инфарктом миокарда, ишемией, артериальной гипертензией и т.д. Именно своевременность диагностики проблем работы сердца убережет от опасных последствий.При поражении правого желудочка сердца происходит постоянное переполнение печени, она увеличивается в размерах, что выражается дискомфортными ощущениями в правой подреберной области (боли, тяжесть), также может наблюдаться пожелтение белков глаз.Признак сердечной недостаточности – беспричинная прибавка в весе, до 2 кг за 3 дня (это может быть следствием все того же избыточного накопления жидкости).Если вы заметили у себя какие-либо симптомы, указывающие на сердечную недостаточность, немедленно обращайтесь к врачу.При сердечной недостаточности обязательным является прием медикаментозных препаратов, но хороший результат дают и народные средства, например мед. Действие меда на организм невозможно переоценить. Широкий комплекс витаминов, микроэлементов и аминокислот, содержащихся в меде, служит прекрасной подпиткой для сердечной мышцы, расширяет сосуды сердца, тем самым улучшая его кровоснабжение.Однако даже мед нужно принимать дозированно, так как в большом количестве, да еще и с горячим чаем, он заставляет больное сердце энергично работать, при этом потоотделение усиливается. Поэтому при сердечной недостаточности мед нужно употреблять малыми дозами: до 3 раз в день по 1 ч. л. либо по 1 ст. л., с фруктами, творогом, молоком или кисломолочными продуктами.Помните, что мед лучше не нагревать, так как при температуре более 60 °С он теряет свои полезные свойства!